Via la Raggi, lo hanno detto migliaia di romani che si sono ritrovati davanti al Campidoglio per il sit in #Romadicebasta

"Tutti per Roma, Roma per tutti" è il nome della pagina su Facebook che raccoglie le opinioni di cittadine e cittadini di Roma, "uniti dal desiderio di ridare dignità" alla città.

Le promotrici della pagina sono Emma Amiconi, Francesca Barzini, Tatiana Campioni, Roberta Bernabei, Valeria Grilli, Martina Cardelli.

Le signore hanno dato appuntamento ai romani in Piazza del Campidoglio alle 10.30 per questo sabato per un sit in di protesta contro la sindaca Virginia Raggi, perché quanto da lei fatto finora per la Capitale sarebbe stato, secondo loro, poco o nulla rispetto alle promesse della campagna elettorale.







Alcuni quotidiani a tiratura nazionale hanno dato ampio risalto all'appuntamento ed oggi piazza del Campidoglio, che può contenere tra le 5 e le 6mila persone, era piena di romani che con slogan e magliette con su scritto #Romadicebasta, titolo dell'evento, hanno chiesto alla Raggi di dare le dimissioni.







Un successo, tanto che a fine novembre potrebbe essere ripetuto, che ha portato in piazza la Roma di ceto medio-alto, non quella popolare, che ha votato 5 Stelle, ma non supportata da simboli di partito, anche se in piazza nonsono mancati allcuni rappresentanti del Pd, tra cui il sempre presente Carlo Calenda che ha parlato di grande successo della manifestazione.

Nessun commento, per ora, da Virginia Raggi.