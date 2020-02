Mentre i presidenti leghisti delle regioni del nord vogliono mettere in quarantena i bimbi cinesi tornati dalla Cina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita l'Istituto Comprensivo Statale “Daniele Manin” all'Esquilino, un quartiere della Capitale dove numerosa è la presenza di stranieri, in special modo cinesi.







Una visita a sorpresa, non programmata, quella di Mattarella, per combattere disinformazione e pregiudizi, senza dimenticare che, indirettamente, finisce per mettere anche in evidenza la miopia - oltre che la stupidità - di una bella fetta della classe politica italiana.

Una parte dei bimbi che Mattarella ha incontrato oggi non ha la cittadinanza italiana. Nonostante ciò l'Italia dà loro - giustamente - un'istruzione perché i genitori vivono nel nostro Paese... ma non dà una cittadinanza. Così, dopo aver speso per averli formati... li cacciamo!