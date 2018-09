HOUSES, chi ci entra è perduto! Al Teatro Belli il nuovo spettacolo della compagnia Tacchi Misti

Dopo il successo di “Tacchi Misti” e di “Moms!, il primo musical sulla maternità”, la Compagnia Tacchi Misti torna in scena dal 2 al 14 ottobre al Teatro Belli di Roma con un debutto nazionale, Houses – chi ci entra è perduto!: una nuova commedia attuale e intelligente per raccontare le storie di sedici donne, le loro vite in bilico tra realtà e fantasia, in un susseguirsi di ironia e colpi di scena.

Balletti, canzoni e musiche in un turbinio di scale e ascensori, donne delle pulizie e riunioni di condominio: attraverso momenti di spettacolo esilaranti con un testo acuto scritto da Andrea Lolli, in Houses si racconta in maniera comica e graffiante la vita nascosta all'interno di quei microcosmi che possono essere gli appartamenti che nel grande universo rischiano di diventare monadi indipendenti.

Le protagoniste di queste storie sono descritte in scene brevi, incalzanti che danno vita a un irriverente spaccato della nostra società, tra l’irriverente e il grottesco, che si inspira alla tradizione alta della “Commedia all’italiana”, che alla comicità affianca anche momenti di cruda verità rendendo queste donne più vere e convincenti.

E come scriveva un saggio cinese: “Cento uomini possono creare un accampamento, ma serve una donna per fare una casa!” E noi ne abbiamo quattro!



In scena, con la regia di Ferdinando Ceriani, un cast di attrici di altissimo livello Elisa Di Eusanio, Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Silvia Siravo, con un ospite speciale: la voce di Dio, Francesco Pannofino.

HOUSES, chi ci entra è perduto!

di Andrea Lolli,

con Elisa Di Eusanio, Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Silvia Siravo,

la voce di Dioè di Francesco Pannofino,

regia Ferdinando Ceriani,

costumi Metella Raboni, musiche Germano Mazzocchetti,

assistente alla regia Francesca R. Miceli Picardi,

tecnico luci, audio e video Francesco Traverso.



Prima nazionale dal 2 al 14 ottobre 2018 , TEATRO BELLI,

Piazza di Santa Apollonia 11/a – Roma.

Dal martedi al sabato ore 21.00, domenica ore 17.30.

Prezzi biglietti: interi € 18,00 – ridotti € 13,00 - gruppi € 10,00.

Info e prenotazioni: 06 5894875, info@teatrobelli.it

La Compagnia Tacchi Misti nasce nel 2011 e da allora mette in scena due novità assolute per l’Italia: Tacchi Misti di Gloria Calderon Kellett, autrice pluripremiata negli U.S.A e Moms! Il primo varietà sulla maternità, tratto da Mom’s the word, testo canadese di successo, scritto a più mani, che ha sbancato i botteghini americani e inglesi. Gli spettacoli, tutt’oggi in scena e in tournée in Italia, con la regia di Ferdinando Ceriani, presentano lo stesso cast formato da Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi e Silvia Siravo. Intorno alla Compagnia Tacchi Misti si sono riuniti, in questi anni, artisti di altissima professionalità, registi, attori, scenografi, musicisti, light designer che hanno deciso di condividere insieme un progetto artistico che ha nella novità drammaturgica, nella leggerezza e nella creazione di un rapporto di fidelizzazione con il pubblico le sue linee guida.