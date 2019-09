Istat, pubblicato il rapporto sulla salute nelle regioni italiane dal 2005 al 2015

Pubblicato martedì dall'Istat il volume "La salute nelle regioni italiane" che riassume lo stato di salute della popolazione nelle varie regioni italiane, analizzandone la sua evoluzione tra il 2005 ed il 2015.

Come ricordato nella presentazione del volume, l'Istat ha ristretto gli indicatori della sua analisi per tracciare al meglio una sintesi che potesse essere la più chiara ed efficace per descrivere le diseguaglianze regionali in materia di salute e la relativa evoluzione nell'arco di tempo del decennio indicato.

Comunque, oltre agli indicatori più diffusi, nella ricerca sono stati utilizzati altri indicatori meno utilizzati negli studi epidemiologici, questo per fornire una visione diversa del fenomeno e offrire ulteriori elementi utili all'analisi degli aspetti collegati alle disuguaglianze di salute.

A questo indirizzo è possibile scaricare e consultare la pubblicazione.