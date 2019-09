Dazi e conseguenze sull'economia dei paesi emergenti

L'escalation di tensione che c'è stata tra USA e Cina sul fronte commerciale ha avuto ripercussioni forti sull'intera economica globale.

Le ripercussioni comprendono, oltre alla Cina, anche gli altri Paesi emergenti storici come Brasile, Russia e India, dove le stime di crescita sono diminuite, mentre l'inflazione è in aumento.

In Brasile, la guerra commerciale ha inciso negativamente sul Pil, secondo il Banco do Brazil, sia per l'anno in corso che per quello a venire ha ridotto le stime sia riguardo al 2019 che al 2020. In ogni caso, riforma pensionistica e andamento favorevole del Real risultano fattori mitiganti per il Brasile, permettendo alla Banca Centrale di procedere con un taglio dei tassi di interesse.