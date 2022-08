La fervida attività del lido “Mojito Club” non si limita soltanto alla musica; ma con lungimiranza ed attenzione alle tendenze raffinate della società. Michelangelo Alessandro, gestore della realtà balneare, e Joe Bertè, noto produttore musicale nonché direttore artistico, hanno deciso anche di ospitare eventi di moda d’alto livello: grazie all’iniziativa di Claudio Bellezza, presidente dell’agenzia C.M.S. (Cinema, Moda, Spettacolo) si è svolta la presentazione dei partecipanti alla finale regionale 2022. Presentatrice della serata è stata la brava ed elegante Mariagrazia Licciardello, vincitrice della “World Top Model Sicily” 2020.

Al cospetto di ospiti prestigiosi, quali Helga Corrao, docente di Lettere, attrice nonché ideatrice e direttrice artistica del premio “Messina Cinema”, che nell’attuale edizione 2022 lo ha dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e di Giuseppe Scattareggia, ex Assessore comunale messinese ed imprenditore dello spettacolo e della comunicazione, oltre che esperto di marketing, sono state presentate rispettivamente Anastasiya Lytvyn, vincitrice dell’edizione 2021 della “World Top Model Sicily” ed Eleonora Cantarella, vincitrice nella categoria teenager dell’edizione 2020 di “World Top Model Sicily”.

In seguito è stata la volta di Daniel Finocchiaro, unico concorrente maschile, il quale si è aggiudicato l’edizione 2021 del “World Top Model Siciliy”. Sono seguite le uscite in costume da bagno, in abbigliamento casual ed infine elegante, delle concorrenti appartenenti a tutte le categorie, che si contenderanno la palma del migliore nella presente edizione.

Degno di rilievo è stato l’intervento di Claudio Bellezza: “I ragazzi e le ragazze rappresentano il cuore pulsante della CMS, poiché vengono formati ed impiegati per future produzioni cinematografiche”. Egli inoltre a riprova di quanto attestato ha mandato in onda due trailers da due cortometraggi di propria produzione dal titolo rispettivamente “La scelta” e “Disconnected”.

Helga Corrao ha elogiato l’attività della C.M.S.: “Abbiamo inserito edizioni speciali per educare il mondo della scuola alla cultura teatrale, fondamentale per la crescita degli studenti”. A tale scopo sono state mandate le immagini salienti del premio “Messina Cinema 2022”, in cui si è sottolineata la partecipazione di tanti giovani. Giuseppe Scattareggia ha evidenziato l’importanza dell’attività artistica ai fini del progresso della società.

Soddisfatta a fine serata la presentatrice Mariagrazia Licciardello, la quale ha definito la serata emozionante tracciando un bilancio positivo: “Il fascino ed il talento devono essere sempre esternati. – ha chiosato la giovane speaker – Risulta importante a tal fine esprimere tutto se stessi attraverso lo studio del portamento e della recitazione. Ciò mi ha procurato una grande soddisfazione allorquando a Venezia ha sfilato per Grace Ling, stilista della cantante e attrice Jennifer Lopez”.

Anastasiya Lytvyn, modella ucraina, ha definito la manifestazione molto bella: “Ho provato una grande emozione, volta ad un impegno personale nel mondo della moda affinché possa avere uno sbocco professionale in campo nazionale ed internazionale”.

Non poteva mancare una domanda sull’attuale situazione bellica del suo Paese d’origine: “La guerra è una situazione, che fa capire quanto la Storia sta tornando indietro e l’umanità non ha capito niente. – ha replicato la bella Anastasiya – Il mio popolo sta soffrendo e lì c’è la mia famiglia rimasta a combattere l’aggressione con l’auspicio che l’evento bellico possa ricomporsi rapidamente in modo pacifico”.

Contento alla fine anche Michelangelo Alessandro: “È stata una serata perfetta grazie ad un’organizzazione seria, il cui spettacolo dall’inizio fino alla fine ci ha aiutato a lavorare bene”. Dalla collaborazione con Joe Bertè vi sono in cantiere altri interessanti progetti, che consentiranno agli avventori di vivere lietamente le afose notti del mese di agosto.