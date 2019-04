Dussmann Service chiude il bilancio a 522 milioni di euro

Bilancio consolidato di 522 milioni nel 2018, oltre il 60% di crescita negli ultimi 5 anni, con una previsione che punta a 800 milioni entro i prossimi 5. Cifre eloquenti, che rendono l’idea di una dimensione di ottimismo per il futuro, supportato da un solido presente.

Nell’anno del 50° anniversario dalla sua fondazione in Italia, gli impressionanti numeri generati da Dussmann Service non si fermano però al fatturato: 8 filiali sul territorio nazionale, con 17.000 dipendenti, in costante crescita in concomitanza con il volume dei lavori e degli appalti, 34 milioni di pasti serviti l’anno, 907 plessi coperti dai servizi di ristorazione, 578 strutture da quelli di sanificazione, 31.000 tonnellate di derrate movimentate, 3.8 miliardi di metri quadri annuali sanificati.

A seguito dell’acquisizione di Steritalia nel 2011, per il servizio di sterilizzazione di ferri chirurgici, e di Securducale Vigilanza nel 2014, per quelli di security, nel 2018 sono arrivate anche quelle di Alessio Ristorazione e Gaetano Paolin Spa, che sono andate ad arricchire la già valida offerta aziendale nei campi della ristorazione collettiva e del facility management. Per la seconda volta, dopo il 2015, nel 2018 Dussmann Service si è inoltre aggiudicata il prestigioso riconoscimento Company to Watch da parte di Cerved, ulteriore testimonianza del successo del suo operato.

Questo trend positivo è stato accompagnato dalla decisione da parte del Gruppo Dussmann di procedere ad un incremento del capitale sociale da 10 a 20 milioni di Euro, fattore che assicura un’ancora maggiore stabilità patrimoniale e crea le premesse per sostenere la futura espansione sia tramite crescita organica che attraverso acquisizioni. Presenza capillare e professionalità indiscussa, accompagnati da una continua espansione verso nuovi settori di mercato, sono quindi alla base del successo che vede protagonista Dussmann Service, il cui obiettivo principale rimane la totale soddisfazione dei propri clienti.

Dussmann Service Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2018, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 522 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.