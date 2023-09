Jessica Selassié, vincitrice molto amata del GFVIP 6, ospite di Casa SDL.TV, ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi.

Ha anche spiegato il motivo per cui lei e le sue sorelle non sono state selezionate per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Jessica ha raccontato che avevano fatto il provino come trio, ma quest'anno volevano selezionare i concorrenti singolarmente. Nonostante ciò, le sorelle Selassié si erano preparate con impegno per lo show e sono state deluse di non essere state scelte.

Tuttavia, Jessica e le sue sorelle, Lulù e Clary saranno alla conduzione di Suite Selassié, un talk show tutto al femminile. Saranno presenti ospiti esterni in collegamento e si parlerà di temi di attualità. Ci saranno anche giochi per intrattenere il pubblico a casa. Il programma partirà il 20 settembre e andrà in onda in prima serata sul gruppo di Cusano Italia Tv, canale 264.

Jessica ha dichiarato di essere single e ha preferito non commentare sul suo rapporto con Barù. Ha ringraziato i loro sostenitori, sempre molto attivi, per il supporto e ha detto di essere super single al momento.

Infine, Jessica ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello e ha espresso la sua preferenza per alcuni dei concorrenti. Ha elogiato Giuseppe Garibaldi per il suo carattere divertente e ha detto di conoscere Samira, una ragazza intelligente, e il suo fidanzato Luigi. Ha ammesso di non aver ancora capito bene Giselda, non sapendo se è veramente così o se sta solo recitando.

Jessica ha rivelato di essere molto felice e che sta facendo gavetta per raggiungere i suoi obiettivi. Ha anche annunciato che inizierà il suo programma di cucina gluten free su Cusano Italia TV il prossimo lunedì 18 settembre dalle 12 alle 12.30.