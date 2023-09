La leva è uno strumento importantissimo nel mondo degli investimenti online, visto che questo mezzo consente di moltiplicare gli andamenti delle proprie operazioni.

Possiamo dire che gli investitori usano fondi in prestito, per cercare di aumentare quanto investito in un singolo movimento finanziario.

Grazie all'effetto moltiplicatore gli investitori riescono a gestire molti più asset di quanto sarebbero davvero in grado di monitorare usando solamente i loro fondi.

Solitamente la leva viene adoperata per investimenti in azioni, obbligazioni, immobili, o nel forex.