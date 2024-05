Caserta - Costruire il cambiamento. È questo lo slogan della terza edizione del Sed, la fiera dedicata alla filiera dell’edilizia e delle costruzioni apertasi ieri a Caserta con prosieguo fino al 25 maggio prossimi. Cinque i settori espositivi: software e digitalizzazione, materiali e soluzioni per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature ed edilizia leggera ma anche un nutrito programma di convegni, organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali di ingegneri (in foto il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, Carlo Raucci e vari consiglieri, colleghi e professionisti), architetti, geometri e periti della Provincia di Caserta, una ampia proposta formativa racchiusa nell’ambito del progetto «SED Academy» che ha visto la presenza anche di tre focus room dedicate alle tematiche specifiche della transizione digitale, impianti e domotica, sismica, riqualificazione e costruzioni come il codice degli appalti.

24 ORE Professionale Workshop, l’area de Il Gruppo 24 ORE dedicata ai professionisti tecnici, è presente alla manifestazione con tante novità di prodotto per i professionisti del settore allo Stand F01 - Padiglione 1 dove sarà possibile ritirare il fascicolo Speciale SED 2024 dal titolo: «L’edilizia sicura e digitale», realizzato per l’occasione.

Ieri, a partire dalle 14,30 anche una tavola rotonda sul tema «Il sistema degli appalti alla sfida del digitale. Stato dell’arte, criticità e prospettive», che vede il mondo dei professionisti, degli esperti e dell’associazionismo confrontarsi sul tema con alcuni dei principali attori del territorio.

Interventi di Tiziana Campus - Responsabile Dipartimento Lavori pubblici Consiglio Nazionale Architetti (CNAPPC); Arturo Cancrini - Avvocato e docente Legislazione delle Opere pubbliche; Raffaele Cecoro - Presidente Ordine Architetti Caserta; Aniello Della Valle - Presidente Collegio Geometri Caserta; Carlo Raucci - Presidente Ordine Ingegneri Caserta; Salvatore Montanino - Vicepresidente Ordine Periti Industriali Caserta; Nicola Salzano De Luna - Consigliere e tesoriere OICE; Roberta Vitale - Presidente Formedil Napoli.