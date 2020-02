Siamo sull'orlo di una pandemia? I festival si sono fermati, le partite a porte chiuse e intere città sono state messe in quarantena... Il CoronaVirus sta spaventando il mondo.

Il ministro ad interim tunisino della Sanità, ha dichiarato in un'intervista che le autorità sono pronte a fronteggiare la diffusione del coronavirus (Covid-19) nel paese e a proteggere i concittadini in Italia.

Secondo le dichiarazioni del ministro della salute, i tunisini residenti in Italia sono 200 mila concentrati per il 60 percento nelle province a rischio contagio.

Il ministro ha annunciato che si terrà una riunione con il Presidente della Repubblica per discutere della propagazione del virus e delle misure per prevenirne la comparsa in Tunisia.

E' inoltre prevista una seduta di audizione dei rappresentati del ministero della salute in parlamento dedicata alla situazione dei tunisini in Italia e sulle misure da prendere nel paese nord africano per impedire la comparsa del virus. Trapela ultimamente che il governo ha inoltre stanziato un budget di 4 milioni di dinari per prevenire il Coronavirus.