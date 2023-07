La pietra è un materiale che da secoli viene impiegato nell'architettura e nell'arredamento di prestigio. Dai marmi intarsiati delle domus romane alle sculture in granito degli antichi egizi, questo materiale dalla bellezza senza tempo ha decorato le dimore di imperatori e nobili. Oggi, dopo un periodo in cui materiali moderni come vetro, acciaio e cemento l'avevano messa in ombra, la pietra sta vivendo una rinascita nel mondo del interior design e dell'arredamento di lusso.

I motivi di questo revival sono molteplici. Innanzitutto la riscoperta di stili classici come il barocco, il neoclassico e l'art déco, che prediligevano proprio la pietra per i suoi intarsi elaborati e le sue venature uniche. In secondo luogo, la tendenza alla ricerca di materiali naturali dal fascino senza tempo, in contrapposizione alla fredda artificialità di plastiche e compositi. Infine, i progressi nelle tecniche di taglio e intaglio digitale consentono oggi di creare progetti intricati e forme complesse che esaltano la bellezza di questo materiale.

Tra le pietre più utilizzate nell'arredo contemporaneo spiccano senza dubbio il marmo, il granito e l'ardesia. Il marmo, con la sua palette che spazia dal candore immacolato del bianco al nero profondo del Marquina, passando per gradazioni di grigi, rosa e verdi, è forse il materiale più iconico e apprezzato per le sue venature davvero uniche. Adatto a rivestimenti ma anche a piani di tavoli, lavabi e vasche, il marmo regala un fascino eterno agli ambienti.

Il granito, con la sua struttura puntinata, regala invece un effetto molto grafico e contemporaneo, ed è perfetto per creare blocchi monolitici di forte impatto come isole per cucine e bagni. L'ardesia dalle sfumature scure dona un aspetto più rustico ma altrettanto elegante, e si presta a rivestimenti di pareti e pavimenti per uno stile provenzale.

Questi materiali vengono oggi impiegati dalle firme più prestigiose dell'interior design, in ristrutturazioni e progetti su misura per clienti dal budget elevato. Ciò è possibile non solo grazie alle nuove tecnologie di taglio, ma anche al fatto che cave di pregiati marmi come il Carrara o il Calacatta sono oggi attive in tutto il mondo, ampliando la disponibilità di materiali un tempo rari e costosi.

Uno dei trend più interessanti è l'accostamento audace di diversi materiali lapidei, come marmo e ardesia, granito e travertino, per creare contrasti cromatici e di texture d'effetto. Le possibilità creative sono amplificate dall'utilizzo di decorazioni supplementari come intarsi in ottone, rame o metalli preziosi, che impreziosiscono la pietra con dettagli luminosi.

La versatilità della pietra ne consente l'impiego tanto in ambienti classici, dove si sposa splendidamente con boiserie, stucchi e arredi di pregio, quanto in contesti moderni e minimalisti, dove la sua naturale eleganza brilla come protagonista. In cucina trasmette una sensazione di solidità e praticità, mentre nei bagni aggiunge un tocco di lusso e splendore.

La riscoperta della pietra si accompagna anche ad una sensibilità più sostenibile nella scelta dei materiali. Essendo del tutto naturale e durevole, la pietra ha un impatto ambientale molto ridotto e non richiede trattamenti chimici o vernici che potrebbero essere dannosi. Inoltre può essere facilmente riciclata e riutilizzata.

Che si tratti di un progetto di ristrutturazione totale o dell'aggiunta di un singolo elemento d'effetto, l'innata eleganza e i giochi di colore del marmo, granito e pietre naturali offrono infinite possibilità per dare carattere e distinguere gli spazi, regalando quel tocco senza tempo tipico del vero luxury. La bellezza intramontabile della pietra sembra dunque aver riconquistato designer e appassionati, per la gioia di architetti di interni e amanti dello stile.

Con il contributo di Le Pietre Srl