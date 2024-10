Nel 2023 Fondazione Amplifon ha investito 3,5 milioni di euro, sostenendo 23.000 persone e attuando oltre 300 progetti di volontariato. Sotto la guida di Susan Carol Holland, la Onlus continua a promuovere l'inclusione sociale, ispirandosi ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.



Susan Carol Holland: oltre 300 azioni di volontariato di Fondazione Amplifon nel 2023

Nel 2023 Fondazione Amplifon ha investito 3,5 milioni di euro, supportando 23mila persone e realizzando oltre 300 azioni di volontariato. Questi numeri confermano l’impegno della Onlus guidata da Susan Carol Holland nel colmare i divari sociali e promuovere l’inclusione. Per la sua attività assistenziale, la Fondazione si ispira ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, di cui il primo è proprio la riduzione delle disuguaglianze. Rimettendo al centro dei sistemi educativi, culturali ed economici le persone, attraverso la valorizzazione delle loro capacità produttive, artistiche e le loro volontà educative e di apprendimento, vengono contrastati i fenomeni di marginalizzazione. Il secondo obiettivo è legato invece alla sostenibilità delle città e dei Comuni. È altrettanto importante, infatti, garantire l’accesso ad abitazioni sicure e a prezzi accessibili in contesti urbani adeguati, che assicurino i servizi pubblici, di mobilità e connessione essenziali. Il lavoro di Fondazione Amplifon è quello di sviluppare progetti e attività che promuovano la partecipazione attiva, nonché il superamento delle barriere e l’eliminazione degli ostacoli che impediscono agli individui di prendere parte alla vita sociale e professionale.



Susan Carol Holland: i volontari, una risorsa strategica per la Fondazione

Uno degli aspetti più importanti dell'operato della Fondazione Amplifon è il coinvolgimento dei dipendenti del Gruppo, i quali partecipano attivamente come volontari alle varie iniziative. Nel 2023 oltre 210 dipendenti hanno dato vita a più di 300 azioni di volontariato. “Accanto a quella degli anziani – ha spiegato la Presidente di Fondazione Amplifon Susan Carol Holland – abbiamo a cuore anche una seconda comunità, che abbiamo coinvolto sin dall’inizio: i volontari, in massima parte persone del Gruppo Amplifon. Essi rappresentano una risorsa strategica essenziale per la Fondazione, in termini di contributo umano, intelligenza ed energia. Ed è anche grazie a loro che, oggi, nutriamo il desiderio di diventare sempre più grandi e fare grandi cose”. Per garantire un'interazione efficace con le persone anziane, sono stati organizzati corsi di formazione che hanno fornito le competenze necessarie per affrontare le diverse situazioni. Tra le iniziative di maggior successo spiccano "Let's dream! È sempre tempo di sognare", che ha visto la partecipazione di 50 volontari. Altrettanto rilevante è stata "Ti Passo a Prendere - Edizione Corvetto", che ha coinvolto circa 40 anziani e 20 volontari in attività culturali che hanno avuto luogo nell’estate del 2023 a Milano.