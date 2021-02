Oggi vi raccontiamo, scrutando tra i social, una nuova stella che sta facendo ridere migliaia di utenti, il suo nome è Gianmarco Paris. Gianmarco Paris nasce sul web da alcuni anni, ed e proprio in questi anni che si da molto da fare per spianare la sua strada e farsi spazio nel mondo del Web e sopratutto nei Social.

Su i social, sopratutto su Instagram, sotto il dominio @gia_nmarco95, fa conoscere le sue mille passioni che piano piano, passo dopo passo, ora, condivide con migliaia di utenti dello stesso social. Attraverso un viaggio nel suo account ufficiale nominato prima, possiamo intravedere che Gianmarco, oltre la passione per la simpatia e la comicità (che condivide tra IG e Tik Tok) si capisce come Paris sia anche innamorato di un tema che accomuna migliaia di persone e utenti su IG: il Travel. Il viaggio, la sua passione, lo porta a mostrare al suo pubblico tutte le bellezze sparse nel mondo come l'Inghilterra. Si intravedono posti e luoghi che Paris, con le sue diciture e poesie, riesce a mostrare ancora più belle al suo pubblico.

Gianmarco, ragazzo dalle mille doti, non si ferma, e proprio ultimamente nel suo account, un video simpatico realizzato in casa, a tempi di zona rossa, raggiunge le migliaia di interazioni tra visualizzazioni e like che lo fanno entrare nella sezione ricerche e suggerimenti di IG Italia.

Molte sarebbero le cose da augurare a questo ragazzo pieno di iniziative, ma ci limitiamo a far un grande in bocca al lupo e che la sua carriera e la sua simpatia possa crescere sempre di più.