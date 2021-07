Sono 5.057 (ieri erano stati 4.259) i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, si è passati dai 235.097 di ieri ai 219.778 odierni.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati passa dal 1,81% di ieri al 2,30% di oggi. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 4.302.393.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 54.866 (ieri 51.308). Tra i positivi, 158 i ricoverati in terapia intensiva, come ieri, con un incremento di 12 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, 1.234 sono i ricoverati con sintomi (ieri 1.196), mentre sono 53.474 le persone in isolamento domiciliare (ieri 49.954).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.119.607.

Oggi sono 15 i decessi, con il totale che sale a 127.920.





Al 22 luglio sono 63.284.802 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 92,4% delle 68.505.787 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 14 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 28.533.541 (il 52,83% della popolazione sopra i 12 anni) le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.