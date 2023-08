L'aereo privato Embraer che, tra gli altri passeggeri, trasportava il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha continuato a guadagnare e perdere quota prima di schiantarsi mortalmente nella regione russa di Tver, secondo un rapporto di Flightradar24.Il rapporto del servizio di monitoraggio afferma che l'aereo ha continuato in volo livellato a un'altitudine di circa 8.500 metri fino alle 18:19 ora di Mosca (15:19 GMT) di mercoledì, quando la sua altitudine è diminuita drasticamente. Successivamente l'aereo è salito ad un'altitudine massima di circa 9.150 metri e poi è sceso a 8.400 metri. L'aereo si è poi stabilizzato a un'altitudine di 8.900 metri prima di iniziare a scendere bruscamente. Flightradar24 ha ricevuto gli ultimi dati sul volo quando l'aereo si trovava a un'altitudine di circa 6.000 metri. Tutti i cambiamenti di altitudine registrati sono avvenuti in un arco di 32 secondi.

Questo è quanto ha reso noto la Tass in relazione al business jet Embraer in viaggio da Mosca a San Pietroburgo con a bordo i vertici militari della Wagner, tra cui il suo fondatore Yevgeny Prigozhin, che mercoledì pomeriggio si è schiantato al suolo nella regione di Tver, appena a nord di Mosca.

Interfax, invece, ha comunicato che tutte le operazioni di ricerca si sono concluse e i corpi delle dieci persone a bordo sono stati recuperati.

In tarda mattinata, i media ucraini hanno poi dichiarato che il corpo di Yevgeny Prigozhin è stato identificato. A effettuare il riconoscimento, uno dei comandanti della compagnia che avrebbe riconosciuto il fondatore della Wagner dall'assenza di un dito. Identificato, in questo caso grazie ai tatuaggi, anche il cadavere del suo braccio destro, Dmitri Utkin.

Lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto a ribadire che il suo Paese con la morte di Prigozhin non ha avuto alcun ruolo: "Non abbiamo nulla a che fare con quanto accaduto. Tutti capiscono chi ha un ruolo in quello che è successo" [riferendosi a Putin. ndr].

Per quanto riguarda l'incidente, alcuni hanno avanzato l'ipotesi di un ordigno piazzato nel vano del carrello dell'aereo, la cui esplosione avrebbe causato una improvvisa depressurizzazione, portando alla morte immediata dei passeggeri a bordo e danni al velivolo, la cui la coda è stata ritrovata a cinque chilometri di distanza dal punto in cui la fusoliera è caduta.

Da vedere, nei prossimi giorni, quale sarà il destino della Wagner e come reagiranno i suoi militari alla morte dei loro comandanti, che i canali social vicino alla compagnia privata imputano apertamente a Putin. Inoltre, i militari della Wagner sono gli unici che erano riusciti a contrastare l'esercito ucraino nel Donbass, nell'area in cui erano stati impiegati.