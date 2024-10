Impero Couture e Luigi Auletta a “il salotto delle celebrità”

Eleganza e raffinatezza si fondono dando vita ad uno dei red carpet più apprezzati della mostra del cinema di Venezia 2024



















In questa esclusiva intervista, abbiamo il piacere di conversare con Luigi Auletta, fondatore del rinomato marchio Impero Couture, che a Venezia ha deciso di lasciare il segno sfilando sul tappeto rosso con ben sette talent al suo fianco: Katherine Kelly Lang, nonché sua testimonial da anni, Francesca Tocca, Ginevra Lamborghini, Cosmary Fasanelli, Maddalena Svevi, Viviana Vizzini e Marcella Ovani.



Per questa occasione, Luigi ha collaborato con il Salotto delle Celebrità per il lancio della sua nuova collezione “18 Celebrity”, una linea dallo stile eccentrico, originale e vivace che mantiene la sinuosità e l’eleganza con cui il Brand si contraddistingue a livello internazionale.

Ogni abito è stato realizzato in base allo stile e alla personalità di chi lo avrebbe indossato, rivelando l’estrema cura e professionalità che distinguono da sempre il marchio Impero, a cui è stato dedicato anche un party totalmente brandizzato all’interno de “Il Salotto delle Celebrità”. Ma scopriamo di più su questa rinomata azienda direttamente dal suo fondatore

"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Certamente. Siamo una casa di alta moda che ha pensato di basare i suoi punti di forza sulla qualità e sullo stile, mantenendo un buon rapporto qualità – prezzo, per tutte le persone che amano indossare un bellissimo abito senza eccedere nel costo.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Nel 2024 è stata pensata e creata una linea dedicata a tutte le giovanissime donne che nel festeggiareil loro diciottesimo compleanno, sognavano da sempre di avere un ampio ventaglio di scelta, sia romantica che sexy. Ed èproprio in occasione della Mostra del Cinema di Venezia che questa collezione è stata lanciata, scegliendo non a caso delle ragazze molto giovani, che si avvicinassero o fossero seguite dal target di questa collezione.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Venezia credo sia una delle vetrine più belle ed ambite nello scenario internazionale e per me, che possiedo una mente creativa, portare le creazioni sul tappeto rosso è come vedere un figlio realizzare il suo sogno più bello.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Di base amo i film d’azione, fermo restando che spesso guardo anche film che si ispirano a temi d’amore o storici come il Gladiatore.Non sono legato in modo specifico ad un nome di un protagonista, spesso però ritengo sia importante cucire bene addosso all’attore il ruolo che deve interpretare, e una parte di ciò può essere fatta proprio attraverso la moda e la scelta degli abiti.