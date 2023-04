Il rapporto animale uomo a volte può anche essere critico, ma l'uomo ha spesso commessi errori, ha sottratto territorio agli animali e nel Trentino, nel caso dell'orsa, credo che ci siano state delle superficialità da correggere.

Non è l'abbattimento di un'orsa che ha tre cuccioli, che ha probabilmente inteso difendere, a risolvere il problema ma comprendere le reali responsabilità a monte.

Sono il Trentino Alto Adige, la sua Popolazione e i suoi politici in grado di risolvere diversamente il problema orsi?

La Provincia di Trento lo aveva detto fin dall'inizio: anche se in presenza di cuccioli, l'orsa JJ4 sarebbe stata catturata. Sulla possibile presenza dei piccoli della femmina ritenuta colpevole della morte del runner Andrea Papi non c'erano state molte informazioni. Almeno fino a oggi, giorno della cattura avvenuta in una zona non ben precisata in prossimità della Val Meledrio, sulla destra orografica del torrente Noce, in val di Sole.

Una stupidaggine parlare di eutanasia, non credo realmente che la Regione Trentino stia facendo 2 una bella figura" .

Petizione per salvare l'Orsa JJ4 su Change. org

https://chng.it/KQB4sdBsdv