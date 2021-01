Il 45enne Nicholas Yatromanolakis è divenuto il primo politico greco dichiaratamente gay a ricoprire ufficialmente un ruolo istituzionale nel Governo del paese dopo la nomina a viceministro alla Cultura, a seguito del rimpasto voluto dall’attuale Primo ministro Kyriakos Mītsotakīs.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’intera comunità LGBT+ della Grecia.

Membro fondatore nel 2014 del partito Το Ποτάμι" (To Potami", Il Fiume), dal 1 agosto del 2019 ha ricoperto la carica di segretario generale della Cultura Contemporanea (carica istituita con la sua nomina) nel primo Governo Mītsotakīs e dopo il rimpasto (4 gennaio 2021) ricopre la carica di viceministro nello stesso dicastero.

Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Panteion di Atene, Yatromanolakis si è poi trasferito negli Stati Uniti per un master all’Università di Haward e da sempre è impegnato nella lotta per i diritti civili LGBT+.