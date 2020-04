Va avanti l’iniziativa social a sostegno dell’ospedale Niguarda di Milano.

Oggi su Sky TG24 un articolo che parla della Solidarieta' offerta con la Musica dal Dj Claudio Ciccone Bros. per #iosuonodacasa.



Un solo appuntamento oggi per #iosuonodacasa, l’iniziativa che vede coinvolti numerosissimi artisti italiani che hanno deciso di esibirsi live dai loro canali social. L’unico appuntamento ufficiale in cartellone è quello ormai abituale con il dj set dei Claudio Ciccone Bros, fissato per le ore 22 sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista.

Chi sono i Claudio Ciccone Bros

I napoletani Claudio Ciccone Bros sono veterani della musica dance. Nascono artisticamente nel 1990 e sono tra i vincitori del United Rock for Europe di Ariccia, patrocinato da Rita Pavone & Teddy Reno. Calcano il palco assieme a nomi importanti come Edoardo Bennato (Marechiaro Blues 1994-95), Francesco Baccini(Non Solo Bronx 1996), sono stati Help Arena Tim Rimini e al Roxy Bar di Red Ronnie nella puntata con Alex Britti & Omar Pedrini . Nel 2000 si trasferiscono a Londra per tornare in Italia soltanto nel 2012. Nel 2014 esce il brano “I racconti di Ale”, pezzo deep-house presente nella compilation “Cafe’ do’ Friariell Vol.2” che registra il primo posto come Top Album su iTunes. Sono reduci dal successo del marzo 2016 con il brano “Il tango dell’amore”, che ha raggiunto la posizione numero 26 nella Top 100 House New Release di BeatPort.

