È il mezzo di trasporto per eccellenza quando si parla di benefici fisici e mentali al quale, negli ultimi anni, decine di milioni [1] di persone non hanno saputo rinunciare, scegliendolo come mezzo protagonista delle proprie vacanze e delle proprie trasferte all’insegna dello sport: la bicicletta. Per organizzare con sicurezza e semplicità il trasporto delle proprie biciclette e del resto dell’attrezzatura sportiva, non resta che affidarsi ad AmicoBlu e Maggiore, brand parte di Avis Budget Group, grazie ai quali poter optare tra diverse proposte adatte a ogni esigenza.

Il noleggio di un furgone in occasione di una manifestazione sportiva, per viaggi di gruppo o per altre circostanze che richiedono lo spostamento di un maggior numero di bici e di attrezzatura sportiva, rappresenta una soluzione perfetta che gode di numerosi vantaggi: dalla possibilità di caricare più bici contemporaneamente in base alle proprie esigenze fino alla maggiore protezione offerta dall’abitacolo di un furgone, per garantire la comodità e la sicurezza delle biciclette durante il trasporto e organizzare il viaggio con grande semplicità. Dal furgone più piccolo a quello di taglia più grande passando per le soluzioni 100% elettriche, grazie all’ampia flotta di AmicoBlu è possibile scegliere il veicolo perfetto per ogni necessità. Per chi invece ha in programma un week-end fuori porta ma deve trasportare un numero inferiore di biciclette Maggiore offre diverse soluzioni che rendono ogni spostamento sicuro e confortevole. All’interno della sua flotta, infatti, il brand di rent-a-car dispone di minivan perfetti per tutti coloro che viaggiano in famiglia o tra amici e vogliano comunque trasportare una o più bici. Inoltre, grazie all’offerta di suv e auto più spaziose presenti in flotta, Maggiore è la soluzione perfetta anche per chi, nonostante la necessità di dover trasportare poche bici, non vuole rinunciare alla comodità dell’automobile.

Un legame, quello tra la bici e i due brand di Avis Budget Group, che quest’anno si rafforzerà grazie alla presenza di quest’ultimi all’Italian Bike Festival, occasione perfetta per noleggiare uno dei tanti veicoli AmicoBlu e Maggiore e trasportare la propria attrezzatura sportiva ad un evento così importante. Il Salone Internazionale della Bici, appuntamento di rilievo europeo che dal 2018 riunisce tutti i più grandi appassionati di bicicletta, quest’anno vedrà AmicoBlu e Maggiore tra i suoi Main Partner in qualità di Rental Mobility Partner. I due brand di Avis Budget Group saranno presenti dal 13 al 15 settembre con i loro stand all’interno del Misano World Circuit e, tramite i diversi materiali di visibilità, nei passaggi de “La Gialla Cycling”, evento di punta del palinsesto di happening sportivi che si svolgeranno durante l’Italian Bike Festival.

Per questa speciale manifestazione, inoltre, i due brand hanno pensato a delle promozioni per tutti i loro clienti. Per AmicoBlu sarà presente uno sconto del 10% - codice IBF2024 - su veicoli di segmento piccolo e medio fino al gruppo S per noleggi prenotabili fino al 30 settembre. Per maggiori informazioni consultare questa pagina. Lato Maggiore, invece, è prevista la possibilità di iscriversi gratuitamente al Maggiore Club - il programma fedeltà del brand di rent-a-car che offre ai suoi membri vantaggi e agevolazioni - accedendo direttamente al suo livello Gold e avendo accesso da subito al 15% di sconto fin dal primo noleggio. Per maggiori informazioni consultare questa pagina.





[1] Rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente.