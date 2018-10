Amazon annuncia il nuovo Kindle Paperwhite, adesso resistente all'acqua

Migliorano le caratteristiche del Kindle Paperwhite di Amazon, per renderlo utilizzabile in qualsiasi condizione, anche le più estreme.

Il nuovo Kindle, caratterizzato da un retro fatto di materiale morbido che ne agevola la presa, in modo che risulti più comodo tenerlo nel palmo della mano, è dotato di uno schermo a filo da 6 pollici con una risoluzione di 300 dpi, tale da migliorarne nitidezza e visione dei contenuti, contenente cinque LED per una luce integrata regolabile, che consente di non avere riflessi anche alla luce diretta del sole.

Il nuovo modello Kindle è anche "dimagrito", diventando più sottile e leggero, con 8.18 mm di spessore per 182 grammi.

Il nuovo Kindle Paperwhite è dotato anche di uno spazio di archiviazione raddoppiato, che consente di conservare ancora più contenuti. Il nuovo prodotto è disponibile in due configurazioni: una entry da 8GB e l'altra da 32GB.

Però, la caratteristica più importante del nuovo Kindle Paperwhite è forse quella di esser stato progettato per essere resistente all'acqua. Utilizzare Kindle per leggere nella vasca, nell'idromassaggio, in piscina, in spiaggia o in barca non sarà più un problema... perché adesso è resistente all’acqua, con una certificazione IPX8 che ne garantisce il funzionamento anche se lasciato immerso in acqua dolce, fino a due metri di profondità, per un'ora!

«I clienti amano Kindle Paperwhite e siamo felici di aggiungere al nostro Kindle più popolare caratteristiche premium, come un design più sottile, più leggero con schermo a filo, ulteriore spazio di archiviazione e resistenza all’acqua - ha dichiarato Eric Saarnio, Head of Amazon Devices, Europe. - Con il nuovo Kindle Paperwhite non è mai stato così facile immergersi in una storia, ovunque ci si trovi.»

Il nuovo Kindle Paperwhite, disponibile dal 7 novembre, è possibile prenotarlo su Amazon fin da adesso.