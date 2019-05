Presentato il progetto promosso dall'ANPI per un archivio con le video-testimonianze dei partigiani ancora viventi

È stato presentato a Roma il progetto per la realizzazione di un primo archivio nazionale delle video-testimonianze delle partigiane e dei partigiani viventi.

Il progetto, promosso dalla Presidenza nazionale ANPI, prevede la realizzazione - in un tempo di 2 anni - di un archivio pubblico con le interviste video alle ultime partigiane e partigiani viventi.

Il coordinamento editoriale e la raccolta delle interviste sarà realizzato dai giornalisti Gad Lerner e Laura Gnocchi.





Dell'iniziativa se ne parlerà anche all'interno de "La Repubblica delle Idee" che anche quest'anno si svolgerà a Bologna dal 7 al 9 giugno.

Il 7 giugno, la Presidente ANPI, Carla Nespolo, dialogherà con Gad Lerner e il partigiano Gildo Bugni sul tema "Vite partigiane" e da lì anche del progetto di realizzazione del primo archivio nazionale delle video-testimonianze delle combattenti e dei combattenti per la libertà promosso dall'ANPI.

L'appuntamento è per le ore ore 12 nel Salone del Podestà - Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno 1.



Lo scopo dell'iniziativa è quello di mettere in atto "una grande operazione culturale per rinnovare nel tempo la consapevolezza che la Resistenza costituisce un passaggio decisivo per la costruzione della convivenza civile e per instillare nella coscienza di tutte italiane e degli italiani l'imprescindibilità dei valori di libertà, umanità e giustizia".