Fiscoeasy, la piattaforma di contabilità e consulenza fiscale online, operativa dal 2013 è un servizio semplice e innovativo che, grazie alla convenzione sottoscritta con l'ENPAP, offre prezzi favorevoli agli Psicologi iscritti.

Il servizio è gestito da professionisti qualificati, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, fornendo così fiducia e sicurezza nella gestione fiscale.

Per gli Psicologi un commercialista online a portata di click

Fiscoeasy consente agli psicologi di accedere a servizi di consulenza fiscale completamente digitali senza la necessità di recarsi fisicamente in un ufficio. La piattaforma, lanciata nel 2013, è di proprietà dello Studio Cuscito srl stp, uno Studio professionale ben consolidato nel mercato della consulenza contabile che ha sviluppato un modello innovativo di contabilità e consulenza fiscale online.

Fiscoeasy consulenza fiscale personalizzata e strumenti innovativi

Gli utenti di Fiscoeasy hanno un consulente fiscale dedicato che li assiste con competenza in tutte le loro richieste e/o dubbi e segue la contabilità, la redazione della dichiarazione dei redditi e l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L’area riservata della piattaforma dispone di strumenti sofisticati per la tenuta e il monitoraggio della contabilità e della situazione fiscale del professionista:

qualche esempio:

• Caricamento documenti e consultazione con connessione criptata.

• Software di fatturazione online gratuito, già dotato per l'invio automatico al Sistema Tessera Sanitaria.

• Diagrammi interattivi che mostrano il volume d'affari mensile e annuale.

• Una funzione di simulatore online consente di pianificare le imposte future;

• Accesso a documenti normativi e circolari illimitate per notizie aggiornate.

Psicologi: come beneficiare del servizio partner

Per accedere ai servizi abbinati, tutto ciò che deve fare uno psicologo iscritto all’ENPAP è navigare sulla pagina web di FiscoEasy, scegliere il servizio desiderato e inserire il Codice della Convenzione ENPAP. Questa convenzione è utile perché assicura prezzi ragionevoli per la gestione completa dei conti, molto utile per i nuovi professionisti che hanno da poco avviato l’attività professionale.

Dichiarazione dei redditi inclusa

Nel servizio è inclusa la redazione della Dichiarazione dei redditi. Il servizio è rinnovabile annualmente a gennaio.

Scopri di più

Per ulteriori dettagli, o se desideri approfondire l’argomento con un consulente, contatta Fiscoeasy all’indirizzo [email protected] o chiama il numero 080 222 38 04.

Approfitta dei vantaggi esclusivi offerti agli iscritti ENPAP.

Team Fiscoeasy

www.fiscoeasy.it