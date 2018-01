Danilo Seclì - "Mi piace ballare" (Push Beat Records)

Il 2 febbraio 2018 esce "Mi Piace Ballare", il nuovo singolo di Danilo Seclì, dj producer che da tempo fa scatenare celeberrimo Samsara Beach e non solo. "Mi Piace Ballare" è un brano decisamente ironico e ipnotico. "Avevo voglia di qualcosa di leggero, che metta il sorriso", racconta Danilo. "Stavo guardando la tv e ho ascoltato per caso una nota show girl che diceva questa frase: 'Mi piace ballare'. Lo ha detto con un accento particolare, che mi è rimasto in testa.... mi ha colpito così tanto colpito che ho l'ho subito fatta registrare e creato una base musicale che in qualche modo le girasse intorno. E' successo tutto velocemente, per gioco".

Tra un dj set e l'altro in tutta Italia e non solo (sabato 27 gennaio è al P1 Club di Zurigo per una della delle date di Samsara on Tour), Danilo Seclì continua quindi a pubblicare musica di qualità con continuità. "Push", il suo singolo precedente, è uscito solo a novembre 2017. "Mi Piace Ballare" esce su Push Beat Records, la sua label, ha una copertina che dà sola mette allegria e dà energia... e sfata un mito duro a morire, quella del dj che non balla. "E' vero, molti dj non ballano... ma io lo faccio, eccome! Mi piace proprio. Qualche anno fa mi muovevo ancora ancora di più, mi concedevo addirittura dei salti durante i drop. Magari ricomincerò presto a farlo".

Danilo Seclì è ormai da tempo uno dei punti di riferimento musicali della scena dance italiana. Nato nel 1982 a Galatina (LE), inizia la sua carriera a soli 14 anni, in una radio locale. Da sempre predilige la house, ma nei suoi dj set c'è sempre spazio per tutte le sfumature di quella musica da ballo che sa emozionare o almeno mettere il sorriso. Dal 2007 ogni estate è al Samsara Beach, spiaggia simbolo del divertimento in tutta Italia e non solo (da maggio 2016 è presente anche a Budva, in Montenegro). A fine marzo 2017 esce "Re<erse" il suo primo album solista, un progetto musicale che sta perfettamente a metà tra pop e dance. "L'album è una sorta di circolo e ricircolo, di vita e di musica", racconta Danilo Seclì. "E' un ciclo che racconta le emozioni che tutti viviamo e riviviamo ancora grazie alla musica". Nel novembre '17, invece è uscito "Push", brano interpretato da Sam che segna una efficace evoluzione sonora.

Dal 2011 Danilo Seclì coordina Salento Calls Italy, progetto collettivo che mette insieme il meglio delle diverse anime della scena musicale del Salento. Tra i tanti, ha collaborato con i Sud Sound System e remixato Froggy Mix ft. Snoop Dogg - C' Est Party con Marco Santoro. Dopo tre album di successo ("Salento Calls Italy" del 2011, "Salento Calls Italy 2.0" del 2013 e "Over the Rainbow" del 2014), tante collaborazioni (Froggy mix con Snoop Dogg, Cesko & Puccia, Mad Dopa ft Clementino & Don Rico, BoomDaBash, Manu Funk & Blandini, Marco Santoro & Luca Bovino) e veri successi come "Por La Noche", nella primavera 2015 è uscito Danilo Seclì ft. Sud Sound System - "Festa", un vero inno all'estate e al divertimento realizzato con la band salentina più storica. Spesso Seclì pubblica musica su label internazionali come Soleado, Jango, Casa Rossa, Smilax, Molto e A-gain, mentre con la sua etichetta, Miusika Records, scopre nuovi talenti come Sisto ed F Beatz. Nell'estate 2016 esce invece Salento Calls Italy Collection, il meglio del progetto con tre nuove tracce.

Tra agosto ed ottobre dello stesso anno escono tre remix importanti: su Sony Music la sua versione di "Ashes", il nuovo singolo di Sergio Sylvestre, il talento lanciato dal Samsara Beach vincitore di Amici. Danilo realizza poi una una sua versione di "Que Pasa"di Federico Scavo - "Que Pasa" e remixa "Best Of The Best", brano realizzato da Anthony B feat Capleton, Sizzla & Jah Clarity, artisti simbolo della scena reggae. Come produttore Danilo Seclì ha conquistato più volte la top 20 di Beatport ed i suoi brani sono stati supportati da colleghi conosciuti in tutto il mondo come Bob Sinclar, Robbie Rivera, Federico Scavo, Luca Guerrieri e Marco Santoro. Seclì ha poi diviso la console con star del calibro di Alesso, Major Lazer e Benny Benassi ed i suoi dj set vanno spesso in onda su network nazionali come Radio 105 ed m2o.