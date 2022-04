Verdi, ecosostenibili e innovativi sono i cosmetici irlandesi di nicchia, a base di ingredienti naturali e purissimi, trattati con le più avanzate tecnologie.

L’Irlanda, infatti, è leader mondiale nella ricerca e nell’high-tech del settore salute e dermo-cosmesi e uno degli hub più avanzati nello sviluppo di soluzioni digital a 360°.

Dal primo dentifricio in contenitore 100% riciclabile alla linea di bellezza vegana a base di alghe, fino all’app ribattezzata il ‘Tripadvisor del beauty'.

L’industria cosmetica internazionale si ritrova finalmente in presenza alla 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna.

Cosmoprof è l'evento più importante al mondo per i professionisti dell'industria della bellezza. Oltre 2.700 aziende da 70 Paesi presentano le ultime collezioni e incontrano operatori provenienti da 90 Paesi.

Un’opportunità unica che Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per l’innovazione e lo sviluppo, 1° Venture Capital del mondo, offre all’industria irlandese della bellezza e della cosmetica con l’Irish Pavilion. In questo spazio le piccoli aziende hanno la possibilità di far conoscere i loro prodotti e di ampliare il loro business entrando in contatto con la più vasta platea internazionale di buyer, distributori, stakeholder e trend scouter alla ricerca delle proposte più originali, sostenibili e innovative.

Uno dei punti di forza della cosmesi irlandese è l’originalità delle formulazioni irripetibili altrove. Tra coste e paesaggi mozzafiato nella natura incontaminata, l’Irlanda produce cosmetici di nicchia fortemente legati al territorio. Gli ingredienti naturali e purissimi, come alghe, torba, sale marino, vengono trattati impiegando le più avanzate tecnologie dando origine a prodotti green e innovativi al contempo. L’Irlanda, infatti, è leader mondiale nella ricerca e sviluppo nel settore salute e dermo-cosmesi, oltre che uno degli hub più avanzati nello sviluppo di soluzioni digital a 360°. In particolare, sfruttando le tecnologie di intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale, le giovani imprese hanno lanciato servizi e proposte in grado di rispondere alle esigenze di personalizzazione, sicurezza e trasparenza del consumatore.



Le aziende irlandesi nell’Irish Pavilion:



The Beauty Buddy

La start-up di data analytics rivoluziona le ricerche di mercato e mette in contatto diretto brand e consumatori. Fondata nel 2017 da Wendy Slattery e Tracy Leavy, l’app è una sorta di Tripadvisor per cosmetici. In partnership con l’industria beauty e i retailers, vengono inviati campioni a una audience in target raccogliendo in tempo reale gli insight e organizzando meeting virtuali. La banca dati a disposizione degli utenti contiene tutte le informazioni sui brand offrendo così alle aziende un’innovativa leva di marketing e di personalizzazione.



Human+Kind

La linea di cura per la pelle e i capelli si declina in creme e oli, tutti rigorosamente vegani, cruelty free, a base di ingredienti naturali e privi di parabeni e altre sostanze chimiche nocive. Il body soufflé vegano di Human+Kind è venduto in 15 Paesi ed è top 100 in Amazon Prime.



Holos

La terapista olistica Niamh Hogan ha creato l’innovativa linea di cura della pelle 100% naturale che si è imposta in pochi anni da Londra a Hong Kong.



Autofulfil

La start-up tutta al femminile rende logistica & supply chain perfettamente a misura dell’ecommerce delle piccole aziende della bellezza.



Ella&Jo Cosmetics

La start-up è stata fondata nel 2017 dalla makeup artist Charlene Flanagan e dalla dermatologa Niamh Ryan con l’obiettivo di rendere la cura della pelle avvincente come un gioco.



…e nell’esclusivo Cosmoprime

Altre aziende irlandesi saranno presenti con il proprio stand all’interno del padiglione più esclusivo della fiera, il Cosmoprime, dedicato alla cosmetica di alta gamma con una forte vocazione alla sostenibilità, innovativa in termini di formula e packaging.



Frances Prescott

Il suo rivoluzionario Tri-Balm raggruppa tre prodotti in uno solo: detergente, esfoliante e idratante, la soluzione perfetta per uomini e donne con poco tempo e tanti spostamenti, che la sua creatrice, la manager Pauline Prescott.



Green Angel

Fondata nel 2006 con l’obiettivo di creare una linea di bellezza biologica, a base di alghe ed olii botanici, efficace anche sulle pelli più sensibili, è oggi uno dei brand irlandesi più noti al mondo.



Spotlight Oral Care

Spotlight Oral Care è il primo produttore al mondo a portare sui mercati europei e americani il tubo di dentifricio 100% riciclabile. Insieme a spazzolini in bambù, filo dentale in plastica riciclata, dentifricio privo di solfati, microsfere, oli di palma, parabeni, triclosan, DEA e SLS. Spotlight Oral Care, fondata nel 2016 dalle sorelle Lisa e Vanessa Creaven, entrambe dentiste, offre una linea completa per la salute orale ecosostenibile.