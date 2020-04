In attesa di conoscere quanto saranno negativi i dati di marzo, a febbraio la produzione industriale in Italia è già in calo sia su base congiunturale che su quella tendenziale.



Rispetto al primo mese dell'anno, la produzione fa registrare un -1,2%, con l'indice destagionalizzato che cresce solo per l’energia (+2,7%), mentre diminuisce per i beni intermedi (-1,1%) e i beni di consumo (-0,9%), con i beni strumentali che invece risultano stabili.



Nella media del trimestre, periodo dicembre-febbraio, il livello destagionalizzato della produzione diminuisce del -0,8% rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti.



Infine, il dato tendenziale, con l’indice che, rispetto a febbraio 2019, risulta in calo del -2,4% (a parità di giorni lavorativi). Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, a febbraio 2020 si registra una contenuta crescita solo per i beni strumentali (+1,4%). Diminuiscono, in misura marcata, i beni di consumo (-3,0%) e i beni intermedi (-2,3%); cala, in maniera più contenuta, l’energia (-0,6%).