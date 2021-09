Per poter investire in Bitcoin e in criptovalute è assolutamente necessario comprendere cosa siano e come funzionino.

Molti ne hanno sentito parlare, ma non tutti sanno quale sia il concetto di criptovaluta.

Sebbene questo mercato sia abbastanza recente, si è diffuso sempre di più e ha attirato l’attenzione di molti investitori.

Bitcoin è la più popolare criptovaluta, ma ci sono altre valute virtuali in circolazione sul mercato.

In generale, le persone vedono i cripto asset come un’opportunità per notevoli guadagni.

Le criptovalute sono valute virtuali, cioè non esistono fisicamente, ragione per cui vengono archiviate attraverso programmi e tecnologie all’avanguardia.

Come le banconote tradizionali, hanno un valore da utilizzare nelle transazioni commerciali. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni.

Infatti, nonostante il loro valore monetario, le criptovalute non sono banconote e non appartengono ad alcuna economia globale.

In pratica, funzionano come codice virtuale, programmato in un modo specifico (blockchain). Ogni valuta virtuale ha un codice corrispondente.

Quindi, nessuno è uguale all’altro.

Tutto si verifica online.

Anche per la creazione (mining) e l’uso di Bitcoin e criptovalute si ricorre a sistemi di calcolo decentralizzati.

Indubbiamente, le valute virtuali offrono molta libertà per gli utenti. Dopo tutto, non sono responsabili nei confronti di nessuna Banca Centrale e non sono legate all’economia di nessun paese e non hanno strutture fisiche.

Tutto questo, dunque, è legato al contesto della creazione di Bitcoin e di criptovalute.

La loro comparsa è, in gran parte, legata al movimento cyberpunk.

L’obiettivo iniziale, era quello di creare modelli monetari che non subissero interferenze e non fossero controllati dai governi.

In pratica, l’idea era quella di utilizzare tecnologie differenziali per creare valute decentralizzate che si basassero su principi in cui predomina un'ampia difesa della privacy e della libertà.

Bitcoin, quindi, è stata la prima valuta digitale lanciata a distinguersi sul mercato in tutto il mondo. Altre ne sono seguite e ne seguiranno.