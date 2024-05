Paolo Gallo, AD di Italgas, ha presentato il Bilancio approvato del Gruppo per il 2023, evidenziandone la notevole crescita e la solida situazione finanziaria.



La crescita di Italgas nel 2023 sotto la guida di Paolo Gallo

L’assemblea degli azionisti di Italgas, realtà leader nel settore idrico ed energetico guidata dall’AD Paolo Gallo, ha recentemente approvato il Bilancio 2023. Con ricavi adjusted di 1.774,8 milioni di euro e un utile netto di 439,6 milioni di euro, il Gruppo ha continuato a crescere stabilmente. La Presidente Benedetta Navarra ha attribuito tali successi innanzitutto ai collaboratori: “Si tratta di risultati raggiunti grazie al contributo di tutte le persone di Italgas che hanno coniugato cambiamento, innovazione e miglioramento e che ci permettono di proporre la distribuzione di un dividendo di 0,352 in aumento dell’11% rispetto al 2022, per la soddisfazione dei nostri Azionisti”. Durante l'assemblea, i soci di Italgas hanno approvato diversi punti chiave per il futuro del Gruppo. È stata accettata la Relazione sulla Politica di Remunerazione per il 2024 e i Compensi Corrisposti nel 2023, oltre a un nuovo Piano di Co-investimento 2024-2025 per i dipendenti. Inoltre, è stata approvata una proposta per un aumento gratuito del capitale sociale, destinato ai dipendenti del Gruppo, fino a un massimo di 3.720.000 euro, suddiviso in una o più tranche.



Il “trilemma energetico”: il commento di Paolo Gallo

Nel corso della presentazione del resoconto, Paolo Gallo ha sollevato un tema toccato più volte nel corso della sua carriera nel settore energetico: quello della necessità di bilanciare le aspirazioni ambientali con le esigenze di sicurezza e competitività del Paese. È necessario, secondo l’AD, assicurare “al contempo sicurezza energetica e sostenibilità dei costi per tutti i cittadini e per la competitività dell’industria”. La transizione energetica, dunque, deve avvenire come processo graduale, senza comportare sacrifici eccessivi per l’industria e – soprattutto – per le famiglie. “Un trilemma scaturito dalle condizioni – spesso estreme – che abbiamo dovuto fronteggiare proprio in questi anni e ha posto in evidenza come la sicurezza energetica scaturisca da una maggiore diversificazione delle fonti e come la competitività delle imprese passi per il mantenimento di un adeguato livello dei costi dell’energia di cui beneficiano non solo le attività produttive, ma anche le famiglie”. Paolo Gallo ha assicurato che Italgas sta lavorando incessantemente su tre filoni in particolare: efficienza energetica, settore idrico e del gas. Al momento non sono previste nuove acquisizioni: tuttavia, il Gruppo sta elaborando continuamente nuove soluzioni che riducano sprechi ed emissioni in tutti e tre i comparti.