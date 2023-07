La premier Meloni, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier dimissionario olandese Mark Rutte oggi hanno incontrato a Tunisi il Presidente della Repubblica Tunisina, Kais Saied per firmare il "Memorandum of Understanding Ue-Tunisia".

Ecco che cosa ha dichiarato alla stampa Giorgia Meloni dopo le firme di rito:

"Oggi abbiamo raggiunto un risultato che io considero estremamente importante. Questo nuovo incontro con il Presidente Saied, insieme a Ursula von der Leyen e Mark Rutte, è il risultato di un grande lavoro diplomatico che tutti hanno portato avanti con pazienza e con lungimiranza. Voglio quindi ringraziare tutti gli attori. Siamo molto soddisfatti del Memorandum d'Intesa che viene firmato oggi tra Tunisia e Unione europea, grazie anche all'importante lavoro del Commissario Várhelyi, che è qui. È un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l'Unione europea che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo.Come diplomazia italiana abbiamo a lungo lavorato per questo obiettivo: dopo la missione del Team Europe dello scorso 11 giugno, un altro importante passaggio con il Consiglio europeo dello scorso 29-30 giugno, dove abbiamo avuto delle Conclusioni che riflettono il livello di ambizione che oggi l'Europa ha nel suo rapporto con la dimensione esterna, con la sponda sud del Mediterraneo.Il partenariato con la Tunisia per noi è da considerarsi un modello per costruire nuove relazioni con i vicini del Nord Africa. Questo sarebbe stato probabilmente impensabile fino a qualche mese fa. Lo dico con una punta d'orgoglio, ma lo dico soprattutto con grande gratitudine nei confronti della Commissione europea, del Consiglio, dei partner che hanno lavorato a questo obiettivo. È un importante lavoro di squadra che da domani deve continuare con la stessa determinazione: il Memorandum è un punto di partenza al quale dovranno seguire diversi Accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati.Un ultimo passaggio voglio farlo in riferimento alla prossima Conferenza Internazionale sulla Migrazione che si terrà a Roma domenica 23 luglio e che avrà il Presidente Saied tra i protagonisti, ma parteciperanno diversi Capi di Stato e di Governo dei Paesi mediterranei. È un altro importante passo per affrontare il tema della cooperazione mediterranea con un approccio integrato e io lo considero come l'inizio di un percorso che può consentire una partnership diversa da quella che abbiamo avuto nel passato.Quindi grazie a tutti ancora e continueremo a lavorare insieme con grande determinazione".

E quale sarebbe pertanto il risultato ottenuto oggi a Tunisi? La firma di un'intesa relativa ad un foglio bianco su cui dovranno esser scritti, chissà quando e chissà come degli accordi su cui nulla è stato detto. E per la Meloni questo sarebbe il risultato di un grande lavoro diplomatico che tutti hanno portato avanti con pazienza e con lungimiranza!

Qualcosa di più ha però detto Ursula vor Leyen, indicando quelli che sono i "titoli" su cui dovrà essere trovata un'intesa con la Tunisia:

Connettere le persone, creare opportunità per i giovani. Costruire un'economia solida. Attrarre investimenti in settori chiave come il digitale ma anche la gestione dell'acqua e l'agricoltura sostenibile. Collaborare per l'energia pulita. Cooperare in modo più efficace sulla migrazione.

Per quanto riguarda però i contenuti e, pertanto, la sostanza dell'accordo, che comunque avverrà sulla pelle dei migranti subsahariani, bisognerà attendere.