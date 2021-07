Continua la terza edizione del festival “Oxilia – teatro e musica per la terra d’Ossola”; si terrà martedì 13 luglio alle ore 21.15 il Concerto d’organo, che l’organista Giuseppe Radini eseguirà sullo storico e magnifico organo Bernasconi (1889) della Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, presentando un interessante programma dedicato alle musiche organistiche tra ottocento e novecento.

Il concerto sarà ad ingresso con offerta libera, senza obbligo di prenotazione.

Il pubblico sarà ammesso in chiesa nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di contenimento del contagio da coronavirus; il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival @oxiliafestival.



GIUSEPPE RADINI ha conseguito il Diploma di "Organo e Composizione organistica" presso il Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria sotto la guida del prof. Giuseppe Gai. Ha frequentato successivamente corsi di perfezionamento con il M° Arturo Sacchetti.

Ha ottenuto il Secondo Premio alla "IV edizione del Torneo Internazionale di musica" tenuto a Roma nel 1995, ed è risultato vincitore del I° Premio Assoluto al "Concorso Internazionale Musicale Città di Racconigi" nel 1996. Ha al suo attivo un'ampia attività solistica e d'insieme presso prestigiose istituzioni, sia in Italia che all'estero. Attualmente ricopre l'incarico di organista titolare della Basilica del Sacro Monte di Varallo.

Oltre all'attività concertistica e didattica, si occupa di approfondimento e ricerca nel campo della letteratura organistica relativa alla creatività italiana.

Da qualche anno alla ricerca di nuove esperienze nel panorama musicale e con l’intento di approfondire le proprie conoscenze, ha iniziato un percorso formativo nell’ambito del “Canto Corale” per affinare la tecnica vocale e la direzione con il Direttore artistico dell’istituto MOD.a.i Marco Farinella.

E’ componente del gruppo “A.N.I.M.A. Vocalensemble” di Ghemme (No), ha diretto dal 2001 al 2005 il Coro “Cesare Rinaldo“ di Coggiola (Bi) e dirige dal 2007 “Corale di Casapinta” di Casapinta (Bi).