Silvia in radio con il singolo "Potrei essere io"

C'è stato un momento, lo scorso autunno, in cui ho sentito il bisogno di esternare una forte emozione che mi impediva di "voltare pagina".

Ognuno di noi trova un modo diverso per superare una situazione difficile, il mio è scrivere canzoni. In ogni brano che ho scritto è racchiuso un momento importante della mia vita, in questo caso racconto una transizione che mi ha portato ad affrontare e superare un momento complicato: tutte le emozioni negative sono state spazzate via lasciando spazio alla voglia di ricominciare.

Il brano è stato registrato quest'inverno presso Auditoria Records, dove avevo fatto arrangiare anche il mio primo brano "Senza arrendersi 1.2" nel 2017. Ero partita con un'idea pianoforte-voce, l'ho inviata ad Aki (Antonio Chindamo della Auditoria) e a lui è piaciuta molto perciò ci siamo incontrati e abbiamo scelto, in base ai miei gusti, il tipo di arrangiamento.

In questo periodo l'artista a cui mi ispiro maggiormente è "Ultimo".

Ascolto volentieri anche Elodie, Fabri Fibra, Shade, Zara Larsson, Einar, Cardi B, Salmo, Billie Eilish, Luche, Guè Pequeno, Emis Killa.

I miei progetti futuri sono: realizzare un video per il mio nuovo brano, trovare un'etichetta discografica che creda in me e che mi permetta di realizzare altri brani e poter partecipare a Sanremo Giovani 2020.

