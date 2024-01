Nell'era moderna, l'interesse per l'ecosostenibilità si riflette sempre più anche nel mondo del design degli interni. Gli interior designer, sempre più consapevoli dell'impatto ambientale delle loro scelte, stanno abbracciando materiali green che coniugano stile ed eco-sostenibilità.

Quali sono quindi i materiali edili più apprezzati dagli interior designer nel 2024?

Mattoni in cotto. Questo materiale è tra i più green, grazie alla sua origine naturale, al processo di produzione a zero impatto, alla longevità nel tempo e alle sue proprietà che contribuiscono all'efficienza energetica degli edifici. La resa estetica è imbattibile, in linea con gli attuali trend dell'interior design.

Legno Certificato e Riciclato, un materiale intramontabile, è ancora al centro delle tendenze sostenibili nel design degli interni. Gli interior designer preferiscono sempre più il legno certificato FSC (Forest Stewardship Council) per garantire che provenga da foreste gestite in modo sostenibile. Inoltre, il riciclo del legno da vecchi edifici o mobili conferisce un carattere unico e una storia a ogni pezzo, promuovendo al contempo la riduzione dei rifiuti.

Tessuti Biologici e Riciclati. Nei progetti di design sostenibile, la scelta di tessuti biologici e riciclati è essenziale. Materiali come il cotone biologico, il lino, e la canapa offrono una soluzione ecologica per rivestimenti, tendaggi e arredi tessili. Inoltre, la preferenza per tessuti riciclati contribuisce a ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile.

Piastrelle di Riciclo e Marmo Sostenibile. Nel settore delle superfici, le piastrelle realizzate con materiali riciclati sono in voga. Il vetro riciclato e l'argilla recuperata danno vita a piastrelle decorative che trasformano gli spazi con eleganza e responsabilità ambientale. Inoltre, il marmo sostenibile, estratto in modo etico e responsabile, è una scelta amata dagli interior designer per la sua bellezza senza tempo e la sua durabilità.

Plastica Riciclata e Bioplastiche. L'utilizzo di plastica riciclata è una tendenza chiave nel design sostenibile. Gli interior designer scelgono materiali plastici provenienti da riciclo post-consumo per la realizzazione di mobili e complementi d'arredo. Inoltre, le bioplastiche, derivate da fonti vegetali, stanno emergendo come alternative ecologiche per oggetti d'arredo e complementi di design.

Cemento a Basso Impatto Ambientale. Il cemento, comunemente utilizzato nella costruzione, sta vivendo una rinascita ecologica. Il cemento a basso impatto ambientale, ottenuto attraverso processi di produzione più sostenibili, riduce le emissioni di carbonio associate a questo materiale. Gli interior designer abbracciano questa opzione per pavimenti, pareti e superfici, garantendo al contempo stile e responsabilità ambientale.



Gli interior designer stanno dimostrando che stile e sostenibilità possono coesistere senza compromessi. Con una crescente consapevolezza delle sfide ambientali, la scelta di materiali green è diventata un imperativo etico e una fonte di ispirazione per creare spazi che riflettano la bellezza della natura senza comprometterla. La moda dei materiali sostenibili ha reso possibile un futuro in cui il design degli interni non solo celebra l'estetica, ma anche il nostro impegno collettivo per un mondo più verde.