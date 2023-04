Google search chat è una funzione sperimentale che Google sta testando per rendere più interattiva e conversazionale la ricerca sul web. Si tratta di un'opzione che permette di inviare messaggi di testo a Google search e ricevere risposte direttamente nella chat.

Come funziona Google search chat?

Per usare Google search chat, devi avere un dispositivo Android con l'ultima versione dell'app Google installata. Nella schermata principale dell'app, troverai una nuova icona a forma di bolla di chat in basso a destra. Toccandola, potrai avviare una conversazione con Google search e scrivere le tue domande o richieste. Ad esempio, potresti chiedere:

- Qual è il tempo a Roma?

- Come si dice "hello" in giapponese?

- Quali sono i film in programmazione al cinema?

- Come si fa una torta al cioccolato?

Google search ti risponderà nella chat con informazioni utili, link, immagini, video o altre opzioni interattive. Potrai anche continuare la conversazione con domande correlate o approfondimenti. Ad esempio, se chiedi "Quali sono i film in programmazione al cinema?", potrai poi specificare il genere, la data, l'orario o il cinema che preferisci.

Quali sono i vantaggi di Google search chat?

Google search chat ha diversi vantaggi rispetto alla ricerca tradizionale. Innanzitutto, è più veloce e comoda, perché non devi aprire altre pagine o app per ottenere le informazioni che cerchi. Inoltre, è più naturale e intuitiva, perché puoi usare il linguaggio parlato e avere una conversazione fluida con Google search. Infine, impara dalle tue preferenze e ti suggerisce i contenuti per te più rilevanti.

Quando sarà disponibile?

Google search chat è ancora in fase di sperimentazione e non è disponibile per tutti gli utenti. Google sta testando la funzione con un gruppo limitato di persone e sta raccogliendo feedback per migliorarla. Non si sa ancora quando sarà lanciata ufficialmente e quanto sarà estesa ad altri Paesi oltre gli Stati Uniti.

Il ceo di Google, Sundar Pichai, in una recente intervista al WSJ ha dichiarato che le funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale a Google Search inizieranno ad essere disponibile a breve.

C'è comunque da aggiungere che non si capisce, da parte di alcuni, tanta frenesia per l'uscita di una funzionalità che è già da tempo disponibile, e più che funzionante su Bing, dove tra l'altro, aspetto paradossale, tramite l'opzione compose è possibile usufruire di buona parte delle funzionalità di ChatGPT, al momento non disponibile in Itaia per obiezioni del turro pretestuose da parete del garante della privacy (e a pensar male - oltre a far peccato - non è neppur da escludere di poter indovinare che nella decisione vi sia lo "zampino" di Google... ormai non ci dobbiamo più stupire di nulla).