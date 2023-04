La "For You Viaggi" ha voluto premiare i suoi dipendenti per i traguardi raggiunti con un aumento di ricavi malgrado le difficoltà legate all’attuale situazione che stiamo vivendo.

L'azienda siciliana denominata FOR YOU VIAGGI conosciuta come "I RAGAZZI DELLA MIMOSA".

Come un po' tutte le imprese, sta avendo non poche difficoltà nel far fronte agli aumenti del costo dell'energia e ad approvvigionamenti di materie prime sempre piu' complessi. Ma nonostante tutto!

Decide di regalare cene aziendali con sorpresa… (i bonus) una scelta per venire incontro alle nuove esigenze dei dipendenti, nate per via della crisi.

Lo dice il consulente Marketing Gianfranco Lorenzoni senza mezzi termini: "Ciò che conta davvero sul posto di lavoro è aiutare i dipendenti a sentirsi valorizzati e apprezzati".

I premi per i dipendenti sono i modi in cui un'organizzazione dimostra il proprio apprezzamento per il contributo dei dipendenti. Di solito assume diverse forme e può comportare o meno, un compenso monetario.

Dice sempre Gianfranco Lorenzoni: "Le aziende dovrebbero farlo un po’ tutti “premiare i dipendenti”. Sono orgoglioso di loro per me sono la base e la ragione del successo dell’azienda e volevo trovare un modo per ringraziarli. Grazie!"