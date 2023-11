CHIARA TAIGI - TV2000 - 22 NOVEMBRE 2023 - REPLAY

Chiara Taigi è stata ospite ed ha cantato su TV2000 accompagnata magistralmente al pianoforte dal M° Enrico Zucca nel programma “ Di Buon Mattino “ di Fausto Della Cieca, presentato da Grazia Serra e Giacomo Avanzi.

Chiara Taigi ha dedicato un omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti con due romanze di forte intensità musicale e delle parole del testo:

Nel giorno di Santa Cecilia (22 Novembre), Patrona della Musica, degli Strumentisti e dei Cantanti, il Canto, la Musica e i recenti eventi artistici sono stati temi principali dello spazio dedicato nella puntata " Di Buon Mattino ".

Chiara Taigi è stata definita "Ambasciatrice del Bel Canto nel Mondo" perchè ha portato il Canto Lirico nei più grandi teatri e palcoscenici in tutto il mondo e recentemente ha portato la sua immagine artistica in Cina, cantando musica Lirica e Sinfonica in più lingue e di vari compositori, nel grande anfiteatro di Sun Yat-sen Mausoleum Music Stage a Nanjing in Cina diretta dalla M° Xian Zhang con l'Orchestra di Sozhou.

Il Concerto di Chiara Taigi ha ricevuto un eccezionale riscontro del pubblico per numero di spettatori (oltre 2500 presenti) e per le emozioni, oltre alla diffusione su centinaia di reti televisive ( con decine di milioni di spettatori in TV e connessi in Streaming), ha dimostrato che ancora oggi il Bel Canto può avere un pubblico senza confini e i grandi concerti di Musica Classica, organizzati opportunamente, sono in grado di suscitare un forte interesse e coinvolgimento emotivo nel grande pubblico, alla stregua degli attuali concerti pop.

Chiara Taigi ha voluto inoltre mettere l'accento, con molto rispetto e discrezione, dedicando "Io non t'amo più" di Tosti, un messaggio forte nei confronti della storia di "Giulia" che purtroppo è emersa dalla recente cronata. Chiara Taigi ha desiderato esprimere con il canto e con l'interpretazione delle parole di Tosti di oltre un secolo fa la sua indignazione, di far riemergere un tema importante per le Donne e di stimolare le coscienze grazie ad un testo antico ancora attuale, il tema della libertà di una donna di operare le sue scelte e il rispetto della vita dell'essere umano sopra ad ogni cosa.

Chiara Taigi ha voluto concludere lo spazio televisivo con una Ave Maria particolarmente emozionante e molto descrittiva musicalmente, che unisce nella sua semplicità tante emozioni e allo stesso modo è anche fonte di meditazione e ispirazione.

Un sentito ringraziamento alla rete di TV2000 e inBLU2000, il Direttore di Rete Vincenzo Morgante, gli Autori, i Conduttori, la Regia, Tecnici Audio e Video e tutti i Collaboratori per tutte le attenzioni e il costante impegno profuso, a Grazia Serra e Giacomo Avanzi per la piacevolezza e la professionalità che infondono al programma ed un ringraziamento particolare a Fausto Della Cieca e Vincenzo Guida per la passione professionale nei propri ruoli ed un ringraziamento particolare a Giacomo Difruscolo per una attenta creatività che pone sempre l'accento sulla Bellezza della Musica e dell'Arte.

