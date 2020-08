Come ho ampiamente scritto il virus a Rna, mostriciattolo di pochi nanometri, sta ancora girando indisturbato nel mondo, prendendosi in realtà gioco di coloro che cercano di combatterlo.

Oggi conosciamo molte cose su su di lui, sappiamo anche come curarne gli effetti, ma ancora non lo abbiamo sconfitto, né cancellato dalla terra come è accaduto per il vaiolo.

Per farlo sono necessari un vaccino, la vaccinazione di massa, l'immunità di gregge e... anni. Tutte queste cose assieme potranno farci dire di aver sconfitto la Covid-19.



Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.187.

IN base a ciò, riaperture e inosservanza di alcune norme, in futuro, potrebbero causarci brutte sorprese.

Anche in Germania salgono ancora i nuovi contagi da Covid-19: 1.045 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 740, secondo i dati riportati dal Robert Koch Institut.

Il numero di casi di coronavirus nel Regno Unito, giovedì, è salito a 950, mentre ieri i nuovi casi erano 892. Anche Francia, Spagna e Grecia oggi hanno registrato il numero più alto di nuovi contagi da molte settimane.