Locatelli apre sulla destra per Berardi, che salta facilmente Rodríguez, che ha disputato una delle sue peggiori partite di sempre, e dal fondo rimette la palla dentro l'area piccola dove lo stesso Locatelli deve solo spingerla in rete. È il 26' ed il "duetto" targato Sassuolo porta così in vantaggio l'Italia nella seconda sfida del Gruppo A che la vede di fronte alla non temibile Svizzera.

Il vantaggio è meritato e nella ripresa l'Italia dilaga.

Al 52', dopo un'azione in contropiede Barella, dalla destra, riesce a servire Locatelli piazzato al limite dell'area e lasciato quasi colpevolmente solo. Il 10 del Sassuolo non vede nessun ostacolo tra sé e la porta e con un potente sinistro a filo d'erba raddoppia, lasciando di stucco Sommer.

All'89', prima del fischio finale, arriva la terza rete dell'Italia con un gran diagonale di Immobile, su assist di Toloi, che il portiere della Svizzera riesce a sfiorare, ma non a deviare.

Gli svizzeri non sono riusciti (quasi) mai ad essere realmente incisivi per meritare un risultato meno pesante.

Per il CT Mancini, la partita di questa sera era molto difficile, per la fisicità della squadra elvetica:

«La Svizzera è una squadra forte e fisica, abbiamo fatto un po' di fatica nei primi minuti, ma poi abbiamo preso in mano la partita vincendola stra-meritatamente. Potevamo chiuderla prima, abbiamo creato tanto, ma le occasioni a volte si sbagliano. I ragazzi sono stati comunque bravissimi".Noi cerchiamo di uscire dal basso per cercare di arrivare bene davanti dagli attaccanti, stasera lo abbiamo fatto in maniera egregia. Quando siamo usciti bene abbiamo prodotto tantissime occasioni costruendo bene dal basso, sicuramente potevamo chiuderla prima.Locatelli ha fatto una grande partita, con due gol che per un centrocampista non sono mai semplici da realizzare. È stata bellissima l'azione del primo gol, ma anche quella del secondo. Sono stati tutti bravi eravamo alla seconda partita in 5 giorni e non era semplice».

Questo, invece, è quanto dichiarato dal CT della Svizzera, Vladimir Petković:

«Tutti hanno il diritto di essere delusi stasera, ma domani dal primo allenamento andiamo avanti. Ho parlato con la squadra e ho detto loro che mancava una partita, e tre punti potrebbero farci guadagnare il turno successivo».

Nell'altra partita del Gruppo A, il Galles ha battuto la Turchia per 2-0 ed è secondo nel girone con 4 punti, dietro all'Italia con 6, mentre penultima con 1 punto troviamo la Svizzera, davanti alla Turchia con zero.

Queste le prossime partite del Gruppo A:

Italia - Galles - Domenica 20 giugno, Roma

Svizzera - Turchia - Domenica 20 giugno, Baku





Crediti immagine: twitter.com/EURO2020/status/1405271032575844359