Il MINI MEETs MUSIC CONTEST è un concorso per giovani artisti (in un'età compresa tra 18 e 25 anni) che si propone di offrire al vincitore una vera e propria esperienza da professionista. Legato a Meet Music Live Online, in programma in diretta social il 29 e 30 giugno, è supportato da MINI (BMW Italia)e offre opportunità importanti a chi vuol far crescere il proprio talento.



CHI PUO' PARTECIPARE

Meet Music (Double Vision Studio), con il supporto di MINI (BMW Italia) indice un concorso per artisti emergenti denominato MINI MEETs MUSIC CONTEST.

Il Concorso è aperto ad artisti e gruppi Italiani che siano liberi da contratto discografico o editoriale che li vincoli per le successive pubblicazioni discografiche. La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale (dance, house, rock, indie, elettronica, folk, reggae, R'n'B, etc.) e non sono previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo. Il concorso si rivolge ad artisti che non abbiano superato il 25° anno di età (per le band la cifra di 25 è da intendersi come l'età media massima) e si svolgerà via web dal 1° Luglio fino al 31° Luglio 2020.





COME PARTECIPARE

Per partecipare alla selezione occorre rispondere tramite un video registrato con il proprio telefonino alle 5 domande che verranno rilasciate lunedì 29 Giugno alle ore 10:00 durante la presentazione della nuova edizione del Meet Music. I Video con le risposte verranno inviati al numero +393713340362 dal 1° Luglio fino al 31° Luglio 2020.





IL CONCORSO E LE GIURIE

Una giuria di preselezione nominata dal Meet Music e formata da addetti ai lavori (dj, musicisti, manager, discografici, giornalisti musicali) sceglierà insindacabilmente, tra coloro che avranno inviato il proprio video entro il 31 luglio, i 3 artisti più interessanti, che avranno l'opportunità di essere nuovamente intervistati dalla giuria stessa, in diretta sul canale ufficiale Facebook di Meet Music.

Al termine di questa seconda intervista, la giuria proclamerà, sempre secondo il proprio insindacabile giudizio, il vincitore dell'edizione 2020 del MINI MEETs MUSIC CONTEST.





I PREMI MINI MEETs MUSIC CONTEST

Al vincitore verrà offerto un corso base presso la Mat Academy, la realizzazione di una produzione discografica presso la struttura di Studio1, la pubblicazione della traccia realizzata su una delle nostre etichette Claps Records o DVS records e la stampa in vinile della suddetta registrazione.







Informazioni e chiarimenti:

+393713340362 (SOLO Whatsapp)

www.meetmusic.it/mini-meets-music-contest