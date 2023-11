Tra le vicissitudini familiari in auge nella società senza valori, come quella attuale vi sono i temi dell’abbandono domestico, del rapporto genitoriale e trasversalmente dell’Alzheimer. Dopo il grande successo torna al Cineteatro Lux di Palermo “Il Trenino di latta” di Simona D’Angelo, storia meta-teatrale, che racconta di abbandoni familiari e trascuratezze vissute attraverso la metafora di un trenino giocattolo disgregato. Appuntamento venerdì 1° dicembre, alle 17:15, in via Francesco Paolo Di Blasi, 25 (Villa Sperlinga).

Sul palco Simona D’Angelo, Davide Lo Coco e Filippo Glorioso, per la regia di Pietro De Silva, aiuto regia Giulia Pino e scenografia di Sara Leone. Si tratta di un dramma ricco, intenso di emozioni e riflessioni, che accompagneranno lo spettatore verso un finale tutto da scoprire. Il biglietto ha il prezzo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 091.784.22.39.