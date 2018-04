Un contorno leggerissimo, semplice e veloce da realizzare con zucchine e carote

Questo piatto è perfetto per soddisfare la nostra sete di colori e di leggerezza. Preparato con pochi ingredienti semplici e davvero in poco tempo, questo contorno è sorprendentemente ricco di sapore, grazie agli aromi e alle spezie che permettono di “dipingere” questa ricetta con le nuance di gusto che più preferiamo. Inoltre, è anche una ricetta senza glutine, facilmente digeribile ed ottima per accompagnare qualsiasi secondo piatto.

Questi gli ingredienti per 4 persone:

4 o 5 zucchine, 3 carote, 1-2 spicchi d'aglio, aromi e spezie a piacere (origano, rosmarino, alloro, salvia, prezzemolo, paprika ecc.), sale, pepe, 2-3 cucchiai di fdarina di mais, olio e.v.o. q.b.