Gigi Les Autres ha presentato la finale della 37ª edizione di "The Look of the Year". La finale, svoltasi domenica 26 settembre a Sanremo, è stata il culmine di una settimana di eventi moda di rilevanza assoluta organizzati da Eventsworld e prodotti da Ivana Triolo e Nuccio Cicirò e ha lanciato come showman un personaggio davvero poliedrico come Gigi Le Autres.

Il palcoscenico di The Look of the Year è davvero importante: alla finale di Sanremo hanno partecipato modelli e modelle provenienti da 5 continenti. Inoltre, trasmissioni tv dedicate all'evento andranno in onda sulle tv partner di The Look of the Year in tutto il mondo: Fashion Channel, Korea TV, Fashion TV Turchia, Fashion TV Latino America e GoTV.

"Da ragazzo, quando ero un giovane parrucchiere pieno di sogni, di sera in tv spesso guardavo The Look of the Year. Sognavo di poter un giorno essere nel backstage e curate le acconciature delle ragazze", spiega Gigi Les Autres. "Oggi sono addirittura arrivato a salire sul palco con loro per presentarle e premiarle".

Quello sul palco della finale della 37° edizione di" The Look of the Year" è stato infatti il suo debutto come showman. E come si dice, chi ben comincia è già a metà dall'opera. "Dico spesso che i sogni non vanno lasciati nel cassetto. A volte, lavorando, si avverano e ti portano dove sembrava impossibile arrivare", conduce Gigi Les Autres.

Gigi Le Autres in passato ha raggiunto risultati assoluti come hair stylist (è stato premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, gli Oscar mondiali della coiffure (nel 2006 a Barcellona e nel 2008 ad Hollywood) e ha già nel suo background diverse esperienze come presentatore, sia in emittenti locali e regionali, sia a Canale Italia, dove ha condotto "Clean Hair Salone". Inoltre, con Massimo Bianco sta portando avanti Fashion Food Wine Channel, un canale televisivo presto in onda e online con il gruppo NCG Television. Proprio Massimo Bianco è salito sul palco di "The Look of the Year Fashion Award" per premiare una delle modelle, la maltese Chyaia Connor. Sarà lei a rappresentare Fashion Food Wine Channel nei prossimi mesi.



CHI E' GIGI LES AUTRES

Lo stile di THE LOOK OF THE YEAR è in linea con la sua location, nobilitato dall'essere ambientato all' HOTEL AREGAI MARINA con il Patrocinio della Regione Liguria, si è conclusa l'edizione 2021.THE LOOK OF THE YEAR filo diretto tra chi crea la moda, chi la promuove e chi la indossa per mestiere. Circa l'80% dei modelli di THE LOOK OF THE YEAR diventano modelli professionisti entro due anni dalla conclusione dell'evento, andranno alle management: ELITE New York – Los Angeles – Miami – Toronto, JOY Model Management Brasile e Parigi, la REAL WOMAN la RN MODELS. Ha condotto lo Showman Gigi Les Autres, l'Awards allo stilista Coreano BIG PARK con lo show in anteprima mondiale dedicato ai senior, e a PARIS ART, l'Hair affidato a WELLA Professional, il make up Italiano BEST COLOR a cura di MAKE UP COMPANY by MAURO DI DOMENICO, ospite la DJ MARI KA, THE LOOK OF THE YEAR 2021 - Andrijana Ilioska Macedonia, THE LOOK OF THE YEAR MAN – Martin Gutierrez (Colombia), Personality – Lea Islamay (Albania), Beauty – Fall Kheres (Senegal), Hair – Alice Demin (Italia), Style – Valeria Bertolotti (Italia), Gold – Hanna Choj (Corea del Sud), Premio FFW – Chaya Connor (Malta). Sono stati realizzati shooting video e fotografici, in location accuratamente scelte, tra cui il CASINO' DI SANREMO, HOTEL VILLA SYLVA. Lo studio di architettura ALCHEMIST ha presentato il nuovo progetto unico e innovativo, seguito dall'azienda Green Italy. I MEDIA introduzione e diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'evento, sarà trasmesso su FASHION CHANNEL, KOREA TV, FASHION TV Turchia, FASHIONTV America Latina, GOTV, RADIO SANREMO, il magazine SANREMO.IT Un ruolo importante sarà quello dei Social ufficiali di THE LOOK OF THE YEAR. Realizzato e prodotto da EVENTSWORLD di Ivana Triolo e Nuccio Cicirò.

