Sul mercato ci sono tantissimi auricolari true wireless, ma pochi si rivolgono agli utenti che praticano sport e quasi tutti copiano nel design gli AirPods di Apple. Gli Amazfit PowerBuds, invece, sono degli auricolari TWS pensati specificatamente per chi pratica sport ed il loro design li rende unici, sia per bellezza estetica che per comodità di utilizzo.

Gli Amazfit PowerBuds vanno ad ampliare l'ecosistema dell'azienda che con il passare del tempo diventa sempre più interessante e va ad occupare una fetta importante del mercato.

Come già detto questi Amazfit PowerBuds sono perfetti per chi pratica sport, ma sono estremamente validi anche per tutti quegli utenti che vogliono utilizzarli "solo" per ascoltare un po' di musica o per guardare film e serie TV. In questo momento, inoltre, possono essere acquistati ad un prezzo da urlo.

Caratteristiche del prodotto: