Coming out: i racconti della diversità

Fiori Arcobaleno, la collana editoriale de Il Seme Bianco, curata da Emanuela Dei, pubblica testimonianze e contenuti relati alla comunità LGBTQI (Lesbiche, Gay, Bisex, Trans, Queer e Intersex).

Il progetto Coming out è promosso dall’editore Michele Caccamo e dal direttore editoriale Luisella Pescatori che sostengono la cultura e la tutela dei diritti umani in ogni ambito, allo scopo di combattere ogni forma di discriminazione o sopruso.

In una società che considera l’eterosessualità la norma, dichiarare altra identità sessuale o altro orientamento sessuale è diventato un atto di manifestazione della propria esistenza e libertà.

Fare Coming out significa affrontare il giudizio della propria famiglia, degli amici, dei colleghi sul posto di lavoro, e a volte anche il proprio, il giudizio peggiore, quello verso sé stessi, condizionato dall’ambiente stesso che impone standard sul genere umano. Fare Coming out non è ostentare una scelta: è avere il coraggio di quelle parole che non andrebbero nemmeno dette, perché dovrebbero scorrere sotto il nome paradossale di normalità. Vivere liberamente e semplicemente la propria normalità di omosessuale è un diritto quanto respirare aria pura.

Selezioniamo e pubblichiamo, quindi, una raccolta di coming out, da Nord a Sud, da Sud a Nord, che potranno servire da spunto e da stimolo per chi desidera aprirsi al mondo e per sollecitare l’accettazione, in senso assoluto, delle differenze.

Inviateci i vostri COMING-OUT a : fioriarcobaleno@ilsemebianco.it