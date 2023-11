Il ritorno di Sam Altman come CEO di OpenAI è stato annunciato, segnando una svolta in una serie di eventi turbolenti all'interno dell'azienda. Dopo essere stato rimosso dal suo incarico, Altman ha cercato di rientrare senza successo nel fine settimana.

La tensione è salita quando la maggioranza dei dipendenti di OpenAI ha espresso il proprio dissenso, firmando una lettera di protesta contro il consiglio, accusandolo di inadeguatezza nella gestione aziendale.

Mentre CEO ad interim hanno cercato di stabilizzare la situazione, la costante è stata l'instabilità. Le dimissioni di un cofondatore e il cambio di posizione di membri chiave del consiglio hanno ulteriormente complicato la situazione.

Con il consiglio che ha lottato per mantenere il controllo, un accordo è stato raggiunto per il ritorno di Altman come CEO di OpenAI, insieme alla formazione di un nuovo consiglio. La sfida per la governance rimane aperta, mentre l'azienda naviga in questa nuova fase sotto la leadership di Altman.