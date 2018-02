Si può buttare un disabile (al 100%) in mezzo alla strada perché...

Può un Comune che ha ricevuto, da parte della ASL di appartenenza, l'intimazione di sgombero di un immobile (dopo che la stessa ASL ne ha certificato l'inagibilità e la antigienicità) abitato in affitto da una persona invalida al 100% ed in condizioni di gravità (art. 3, comma 3 della legge 104/1992), senza offrirgli, in alternativa, alcuna sistemazione dignitosa come avviene per chi viene ospitato per emergenze abitative in strutture ricettive, e prospettargli lo spauracchio di mandarlo in mezzo ad una strada? E questo nonostante abbia necessità di trattamenti domiciliari oltre che farmacologici?



Me lo chiedo e lo chiedo a tutti voi lettori!