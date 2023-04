«Apprezziamo l'apertura odierna del ministro Pichetto Fratin alle istanze delle associazioni che danno voce agli animali. Saremo lieti d'illustrargli come sinora il progetto Life Ursus sia stato malgestito e quali siano le possibili soluzioni per una serena convivenza tra la fauna e la comunità locale».

Così il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto, a commento del tavolo tecnico sugli orsi che si è tenuto oggi al ministero dell'Ambiente.

E più che passano i giorni, sempre più chiaramente stanno emergendo le responsabilità del presidente della PAT, Maurizo Fugatti, nel non aver gestito come avrebbe dovuto il progetto Life Ursus.

E per nascondere le sue innumerevoli mancanze, il pistolero Fugatti rilascia interviste a raffica in trasmissioni di comodo dove parla di orsi da abbattere, evitando accuratamente di partecipare a trasmissioni non apparecchiate dove dovrebbe rispondere a domande refali e non di comodo. Ne è esempio il rifiuto di partecipare alla trasmissione di La7 Tagadà nonostante i numerosi inviti ricevuti.

Nel frattempo, è di oggi la notizia che L'ISPRA ha dato parere favorevole per lo spostamento di JJ4 nei rifugi all'estero indicati dalla LAV!

I due rifugi, uno in Germania e uno in Giordania, sono stati considerati idonei per il trasferimento dell'orsa catturata e rinchiusa nel Casteller.



Sfruttando le prerogative di parlamentare, l'on. animalista Michela Vittoria Brambilla ha visitato l'orsa JJ4 incarcerata, insieme a M49, "nel braccio della morte", nel Centro Fauna Alpina di Casteller, pochi chilometri di Trento.

"Mi sembra ancor più assurdo - ha dichiarato - immaginare di abbattere l'orsa, dopo l'apertura al trasferimento da parte dell'Ispra e del ministro dell'Ambiente, che - non dimentichiamolo - rappresenta lo Stato, al cui patrimonio indisponibile appartengono gli animali selvatici. Mi appello alle autorità competenti, perché questi animali possano tornare a vivere liberi".

La visita è iniziata un'ora dopo la "sorpresa" al citofono.

"Ho trovato M49 - racconta la deputata - nella parte esterna dell'area che gli è stata destinata, di circa tremila metri quadri, boscata e con specchi d'acqua. La zona è circondata da pareti molto alte, la cui sommità è curvata verso l'interno. Il materiale non consente all'orso, prigioniero da anni dopo due evasioni che gli hanno procurato il soprannome “Papillon”, di arrampicarsi. Non c'è passaggio di energia elettrica e M49 non può farsi male. L'orso, che appare in buona salute, si è accorto della nostra presenza, sembrava incuriosito ma non si è mosso nella nostra direzione, è rimasto tranquillo, sdraiato in mezzo al boschetto. Invece JJ4 è rinchiusa in spazi ancora ristretti, hanno spiegato i tecnici del Centro, in attesa che si abitui alla cattività e si possa aprirle una parte di bosco. È in un ambiente piccolo, dove si rintana, e ha a disposizione una specie di “patio” con acqua in una vasca, ovviamente chiuso. Si nutre regolarmente, in particolare è golosa di mele, l'alimento che preferiva anche da libera. Ovviamente è impaurita, spaesata, non dà alcun segno di aggressività"."Gli animali - ha dichiarato - devono poter vivere liberi. Faccio quindi appello alle autorità perché sia consentito il trasferimento di JJ4 e M49 se non in un ambiente naturale, quantomeno in un luogo più compatibile con le loro esigenze etologiche. JJ4, in particolare, ha già 17 anni e si può trovare per lei una soluzione che le consenta di invecchiare in pace. Ucciderla sa di vendetta e non ha alcun senso. Punizione e pena sono concetti di noi umani, inapplicabili agli animali. JJ4 non è un'assassina: ha percepito un pericolo e ha difeso i suoi piccoli".