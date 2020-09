Chi vive in appartamento e ama i gatti, deve poter scegliere una razza di gatti che rimangono piccoli che per le sue caratteristiche si adatti ad una vita rinchiuso in uno spazio limitato. L'ideale è scegliere una razza di gatto che rimanga piccola e che possa quindi sopportare la vita domestica senza problemi.

Ecco quindi un'utile guida che vi potrà servire per trovare l'amico a quattro zampe peloso e tenero che vi farà compagnia per moltissimo tempo. Sono diverse infatti le razze di gatto che mantengono una taglia piccola.





RAZZE DI GATTI CHE RIMANGONO PICCOLI



IL CORNISH REX

Se avete dei bambini in casa e volete farli abituare a stare a contatto con gli animali, allora il Cornish Rex è il gatto che fa per voi. Ha un carattere giocherellone e allo stesso tempo molto pacifico, ama le coccole e le attenzioni e difficilmente morde o graffia. Si affeziona alla famiglia a cui appartiene che tratta con affetto e protezione.

La sua caratteristica più particolare è il manto mosso, che lo rende unico.



CURL AMERICANO

Il curl americano un tipo di gatto di dimensioni small, anche se la taglia può variare. Ha un carattere socievole ed affettuoso, è intelligente, testardo, sveglio e molto coccolone. Sono dei veri giocherelloni ed amano giocare con i loro padroni.

I bambini adorano questa specie di gatti perché hanno una particolarità che li rende unici, oltre ad essere piccoli hanno anche le orecchie ripiegate all'indietro. Proprio per questa caratteristica necessitano di un tipo di cure particolari.



DEVON REX

I devon rex sono gatti davvero molto piccoli, ed hanno un'aspetto molto simile a quello dei cornish. La loro corporatura può definirsi esile, ma soprattutto compressa in quanto non crescono mai. Tra le caratteristiche principali che spiccano in questa razza ci sono le orecchie, che paragonate al resto del corpo e alla testa risultano enormi e sproporzionate.

Il pelo è riccio e morbido. Il loro carattere invece è molto socievole, hanno tanta energia e sono dei gran giocherelloni.



MUNCHKIN

Il munchkin sicuramente tra i gatti di dimensioni piccole più amato ed apprezzato, in quanto ha un pelo lungo molto soffice e morbido e delle zampe tanto corte da farlo risultare buffo. Le dimensioni del corpo possono definirsi nella media, mentre le zampe corte sono il risultato di una qualche forma di mutazione genetica.

Nonostante questa caratteristica davvero particolare, i Munchkin sono dei gatti agili, giocosi e particolarmente attivi. Le loro attività motorie non sono minimamente ostacolate dalle zampe corte.



SINGAPURA

Questa razza mantiene le dimensioni pari a metà di quelle di un normale gatto europeo. Il corpo del gatto singapura è basso ed esile, ma ha degli occhi molto grandi e anche delle orecchie piuttosto pronunciate che ne caratterizzano l'aspetto.

Hanno un carattere energico, non stanno mai fermi e sono dei veri e propri giocherelloni, spesso vengono definiti come dei terremoti a quattro zampe. Amano infatti arrampicarsi ovunque. La loro origine è giapponese, ma possiede alcune analogie con l'abissino americano.



RAZZE IBRIDE

Quelli descritti fin'ora sono sole le principali specie di gatti che mantengono le dimensioni piccole.Ci sono poi i gatti ibridi, che rappresentano incroci di gatti di diversa razza, specialmente tra munchkin e altri gatti.

Tra le più comuni troviamo il Kinkalow, una razza nata tra l'incrocio di un munchkin e un curl americano; vi è poi il Napoleone, anch'esso nato dall'incrocio tra un munchkin e un persiano; ed infine il Lambkin, incrocio tra il munchkin e il selkirk rex.