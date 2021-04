Josè Mourinho, esonerato solo qualche giorno fa dal Tottenham poco prima della finale della Carabao Cup che si disputerà quehsto fine settimana, diventerà il prossimo allenatore della Juventus?

Secondo i bookmaker la notizia non sarebbe affatto campata in aria, quotando l'evento ad appena 7 volte la posta, dietro solo alla possibilità che diventi il nuovo tecnico della nazionale portoghese, quotata a 6,50.

I ogni caso secondo i bookmaker lo Special One potrebbe comunque finire ad allenare una squadra di Serie A dalla prossima stagione.

Per quanto riguarda i rapporti con la Juventus c'è però un piccolo, si fa per dire, problema, relativo soprattutto a quelli con la tifoseria bianconera, quando Mourinho a fine partita sbeffeggiò i tifosi juventini dopo la vittoria ottenuta dal Manchester United a Torino per 2-1.