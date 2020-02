Nella 24.esima giornata di Serie A il primo incontro da seguire è Atalanta - Roma che si disputerà alle 20:45 di sabato. In palio, il consolidamento del 4° posto.

L'Atalanta è in un ottimo stato di forma e contro i giallorossi, in campionato, è uscita sconfitta solo una volta nelle ultime 10 partite, conquistando 4 vittorie e 5 pareggi. È la "cura" Gasperini, perché in precedenza aveva perso 7 dei 9 incontri disputati, con una vittoria ed un pareggio.

La Roma viene da un periodo decisamente nero. Non riesce più a vincere (anche perché deve fare a meno di alcuni dei suoi giocatori più importanti) ed ha disperatamente bisogno di punti non solo in chiave Europa, ma anche per ritrovare morale e fiducia per il prosieguo del campionato. L'ennesimo passo falso a Bergamo potrebbe essere devastante.



Altra partita da seguire quella tra Cagliari e Napoli che si disputerà alla 18 di domenica. Il Cagliari ha rallentato la propria corsa, rispetto al girone d'andata, ma rimane una squadra temibile e mai doma, capace in qualunque momento di piazzare il colpo decisivo e agguantare il risultato.

La gara d'andata finì 1-0 per il Cagliari. Nel caso i sardi vincessero, riuscirebbero a ripetere l'accoppiata di vittorie già ottenuta nelle stagioni 2007/08 e 1969/70.

Il Napoli, però, ha vinto tutte le ultime 4 trasferte di Serie A contro il Cagliari, con Lorenzo Insigne che ha segnato 3 gol e fornito 2 assist nelle ultime 7.



Ma il match clou, sarà quello che si disputerà all'Olimpico tra Lazio e Inter, entrambe al comando della classifica di serie A, separate tra loro da un solo punto.

L'Inter ha perso soltanto uno degli ultimi incontri di campionato contro la Lazio, ottenendo 5 vittorie ed un pareggio. Però, sia Lazio (18) che Inter (16) sono le 2 squadre imbattute da più tempo in Serie A, solo il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitte nei maggiori 5 campionati europei.

La Lazio, inoltre, dovrà fare attenzione, e molta, a Romelu Lukaku che in tutta Europa, in questa stagione, è il miglior marcatore in trasferta con 12 reti, mentre, di contro, l'Inter dovrà guardarsi da Ciro Immobile che invece è il calciatore che in casa ha realizzato più gol: 15, al pari di Cristiano Ronaldo.



Il posticipo di lunedì, che chiuderà la giornata, vede di fronte Milan e Torino, con i rossoneri parzialmente guariti dalla cura Ibrahimovic, più che da quella Pioli, ma sempre alle prese con evidenti alti e bassi nelle loro prestazioni, ed il Torino che continua la crisi nera anche dopo l'esonero di Mazzarri.